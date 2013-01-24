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Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором Azurion — установите новые стандарты в эндоваскулярном лечении

Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором

Azurion — установите новые стандарты в эндоваскулярном лечении

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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении. Высокие медицинские стандарты и инновационное решение для рабочего процесса помогут оказывать качественную медицинскую помощь и повысят эффективность работы.

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