Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении. Высокие медицинские стандарты и инновационное решение для рабочего процесса помогут оказывать качественную медицинскую помощь и повысят эффективность работы.