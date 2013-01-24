Откройте новые возможности для применения в интервенционной кардиологии, кардиологических исследованиях детей либо электрофизиологии благодаря двухпроекционной системе Azurion серии 7, оснащенной двумя детекторами (12 дюймов каждый). Данная платформа является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи.