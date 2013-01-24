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Azurion 7 B12 Двухпроекционная система для терапии под визуальным контролем

Azurion 7 B12

Двухпроекционная система для терапии под визуальным контролем

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Откройте новые возможности для применения в интервенционной кардиологии, кардиологических исследованиях детей либо электрофизиологии благодаря двухпроекционной системе Azurion серии 7, оснащенной двумя детекторами (12 дюймов каждый). Данная платформа является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи.

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  • Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20, с принадлежностями, №РЗН 2018/7035
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