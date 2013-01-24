Выполните серию интервенционных процедур на сердце и сосудах с исключительной точностью и простотой благодаря двухпроекционной системе Azurion 7 с двумя детекторами диагональю 20 и 12 дюймов соответственно. Данная система является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи.