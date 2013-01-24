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Azurion 7 B20 Двухпроекционная система для терапии под визуальным контролем

Azurion 7 B20

Двухпроекционная система для терапии под визуальным контролем

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В ходе неврологических интервенционных процедур основной целью является получение четких изображений при поддержании соответствующего уровня безопасности. Решение Philips Neuro Suite в сочетании с рентгеновской системой Azurion 7 нового поколения с детекторами (20 и 15 дюймов) предназначено для повышения качества выполняемой терапии и поддержки эффективного контроля в ходе рабочего процесса.

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  • * Blanc R, et al. Intravenous flat-detector CT angiography in acute ischemic Stroke management. Neuroradiology, 2012 Apr 54(4):383-91. Eput 2011 May 31
  • ** Опция для систем Azurion 7
  • Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20, с принадлежностями, №РЗН 2018/7035
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