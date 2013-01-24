В ходе неврологических интервенционных процедур основной целью является получение четких изображений при поддержании соответствующего уровня безопасности. Решение Philips Neuro Suite в сочетании с рентгеновской системой Azurion 7 нового поколения с детекторами (20 и 15 дюймов) предназначено для повышения качества выполняемой терапии и поддержки эффективного контроля в ходе рабочего процесса.