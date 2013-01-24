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FlexVision Pro 58-дюймовый дисплей высокого разрешения для операционной

FlexVision Pro

58-дюймовый дисплей высокого разрешения для операционной

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Если в интервенционной лаборатории выполняется целый ряд исследований, эффективное управление приложениями помогает улучшить работу в группе и медицинское обслуживание. С FlexVision Pro работу можно оптимизировать, интуитивно управляя доступными приложениями у стола с помощью мыши. Это повышает эффективность и позволяет реже покидать стерильное поле во время исследований.

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Особенности
Управление задачами у стола
Доступ к нескольким внешним источникам

Доступ к нескольким внешним источникам

Все приложения для интервенционных исследований могут отображаться в системе FlexVision Pro. С помощью беспроводной мыши или нашего модуля сенсорного экрана* можно получать доступ к системе PACS и различным интервенционным инструментам. Делайте моментальные снимки экрана источников видеосигнала и сохраняйте их в файл пациента одним щелчком мыши. Удобный доступ к приложениям повышает эффективность и позволяет реже покидать стерильное поле.
Экономия времени и гибкость
Обеспечение эффективной работы в группе

Обеспечение эффективной работы в группе

Система FlexVision Pro разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия в системе FlexVision Pro или на других рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Приближение изображений
Увеличение мелких деталей с помощью SuperZoom

Увеличение мелких деталей с помощью SuperZoom

Используйте функцию Super Zoom, чтобы увеличить размеры любого изображения от 32 до 420% без снижения уровня детализации. Обеспечивается четкое отображение дистальных сосудов и сосудов с извилистой структурой. Вы можете лучше рассмотреть мелкие детали анатомической структуры и устройств, а также данные (сигналы ЭКГ и данные гемодинамики), не наклоняясь над столом. Получение дополнительных сведений позволяет быстро и более уверенно принимать решения о необходимом лечении.
Облегчение настройки и работы
Стандартизация настроек с помощью протоколов ProcedureCard

Стандартизация настроек с помощью протоколов ProcedureCard

Для упрощения и стандартизации настройки системы FlexVision Pro соответствующая вашим индивидуальным потребностям конфигурация будет применяться вместе с протоколами ProcedureCard. Конфигурации легко изменяются в соответствии с потребностями новых специалистов, привлекаемых к выполнению процедуры. В вашем отделении может быть создано неограниченное количество конфигураций для каждой процедуры и/или пользователя. Возможно даже изменение расположения изображений на экране в процессе работы для экономии времени при переключении между источниками.
Больше пространства для работы
Широкоформатный полноцветный ЖК-дисплей

Широкоформатный полноцветный ЖК-дисплей

Цветной 58‑дюймовый дисплей FlexVision Pro с высоким разрешением выводит на экран крупные детализированные изображения из каждого источника входного сигнала (до 11 внешних источников одновременно) без ухудшения качества и потерь медицинской информации. Это позволяет просматривать данные из внешних источников с собственным разрешением, предотвращая искажение сигнала.
Оптимизируйте взаимодействие || 1

Переключаемое управление и общий указатель

Специалисты могут без труда передавать друг другу управление приложениями, чтобы повысить эффективность групповой работы. Эффективность взаимодействия также повышается, например, благодаря использованию крупного указателя мыши, который виден в кабинете для исследований и пультовой комнате, для выделения исследуемой области. Это снижает вероятность возникновения спорных вопросов и помогает сосредоточить внимание при выполнении процедур.
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  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 от 29 декабря 2018 года. Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20 с принадлежностями.

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