Если в интервенционной лаборатории выполняется целый ряд исследований, эффективное управление приложениями помогает улучшить работу в группе и медицинское обслуживание. С FlexVision Pro работу можно оптимизировать, интуитивно управляя доступными приложениями у стола с помощью мыши. Это повышает эффективность и позволяет реже покидать стерильное поле во время исследований.
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