Функция планирования протонной терапии Pinnacle³ предназначена для интеграции планирования протонной терапии методами двойного рассеяния и однородного сканирования, а также методом сканирования карандашным пучком с планированием обычной терапии с внешним пучком. Сочетание специальных инструментов и тесной интеграции с системой Pinnacle³ обеспечивает широкий выбор функций, благодаря которым врачи получают возможность выбирать более подходящие варианты лечения пациента и быстрее выполнять работу в рамках оптимизированного рабочего процесса.