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Pinnacle³ Ускоренное планирование IMRT и VMAT

Pinnacle³ Автоматическое планирование

Ускоренное планирование IMRT и VMAT

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Процесс планирования методами IMRT и VMAT часто оказывается трудоемким процессом, что нередко задерживает начало лучевой терапии. Сам процесс отличается монотонностью и требует значительных трудозатрат. Качество плана во многом зависит от опыта пользователя, что приводит к нестабильности результатов лечения. Функция Автоматического планирования в Pinnacle³ призвана упростить и ускорить планирование лучевой терапии методами IMRT и VMAT

Дилеры

Галерея

Особенности
Интеграция Pinnacle³ с PlanIQ от Sun Nuclear
Интеграция Pinnacle³ с PlanIQ от Sun Nuclear

Интеграция Pinnacle³ с PlanIQ от Sun Nuclear

Использование решения PlanIQ в качестве средства, учитывающего потребности каждого пациента, возможно как для измерения, так и усовершенствования качества планирования. Пользователь может получить мгновенный отклик о степени достижения поставленных клинических целей, а также получить сведения о том, в каких случаях необходимо проработать цели для каждого пациента. Пользователь может создавать отчеты, шаблоны и документацию, которые легко экспортируются в Mosaiq или Aria.
Упрощение рабочего процесса

3-этапный процесс:Выбор. Запуск. Оценка.

Выберите метод лучевой терапии, запустите функцию Автоматического планирования и проведите оценку с помощью Scorecards. Этот простой процесс из 3 этапов сокращает суммарное время, необходимое для создания качественных планов IMRT или VMAT.
Методы лучевой терапии

Повышение эффективности и стандартизация

Библиотека методов, содержащих вводимые вручную параметры, создается пользователем только один раз при первоначальном запуске и может редактироваться в любое время. Можно создать большое количество методов лучевой терапии для различных подходов, применяемых в отделении.
Функция Auto-Planning

Создание высококачественных планов с первого раза

Функция Автоматического планирования оптимизирует объем исследуемого объекта и защиту чувствительных органов. Уменьшает необходимость многократной проверки плана врачом и дозиметристом и работает в фоновом режиме, освобождая время для других задач.
Функция Scorecards

Снижение необходимости в многократной перепроверке планов

Специалисты могут создать библиотеку клинических целей для оценки качества планов, а удобный пользовательский интерфейс представляет информацию в сжатом виде. Функция Scorecards способствует стандартизации при утверждении планов.

Документация

Описание изделия (1)

Описание изделия

  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • № ФСЗ 2011/10020 Система планирования лучевой терапии Pinnacle³

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