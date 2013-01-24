Процесс планирования методами IMRT и VMAT часто оказывается трудоемким процессом, что нередко задерживает начало лучевой терапии. Сам процесс отличается монотонностью и требует значительных трудозатрат. Качество плана во многом зависит от опыта пользователя, что приводит к нестабильности результатов лечения. Функция Автоматического планирования в Pinnacle³ призвана упростить и ускорить планирование лучевой терапии методами IMRT и VMAT