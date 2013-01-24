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Smart Perfusion Визуализация перфузии при эндоваскулярных вмешательствах

Smart Perfusion

Визуализация перфузии при эндоваскулярных вмешательствах

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Наша технология визуализации в режиме реального времени Smart Perfusion предназначена для увеличения объема информации о перфузии тканей во время эндоваскулярных, неврологических и онкологических вмешательств. При проведении процедур по восстановлению проходимости сосудов данная технология помогает преодолеть последствия ишемии и снижения функции отдельных органов. Она также может быть полезна при эмболизации опухолей и исследованиях диабетической стопы.

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Особенности
Визуализация перфузии
Визуализация перфузии

Визуализация перфузии

Наша технология визуализации в режиме реального времени Smart Perfusion предназначена для увеличения объема информации о перфузии тканей во время эндоваскулярных, неврологических и онкологических вмешательств. При проведении процедур по восстановлению проходимости сосудов данная технология помогает преодолеть последствия ишемии и снижения функции отдельных органов. Она также может быть полезна при эмболизации опухолей и исследованиях диабетической стопы. Данная технология позволяет определить тяжесть состояния пациента до начала процедуры и оценить результаты вмешательства сразу после проведения процедуры.
Основные преимущества
Основные преимущества

Основные преимущества

• Детальное картирование перфузии и средства всестороннего анализа данных. • Мгновенное получение данных о перфузии во время процедур. • Специальные протоколы сбора данных для различных анатомических областей.
Изображения высокой четкости
Изображения высокой четкости

Изображения высокой четкости

Для оценки эффективности интервенционной процедуры исключительно важно уметь отслеживать накопление контрастного вещества в кровеносных сосудах и паренхиме органов при реваскуляризации или окклюзии артерии. Наше программное обеспечение Smart Perfusion позволяет визуализировать в динамике прохождение контрастного вещества через сосуды и контрастное усиление паренхимы органов с помощью единого цветного изображения. При получении таких изображений высокой точности используются протоколы цифровой субтракционной ангиографии (ЦСА), которые разработаны для конкретных анатомических областей и позволяют визуализировать кровеносные сосуды и контрастное усиление паренхимы с высокой степенью специфичности.
Мгновенное получение данных о перфузии
Мгновенное получение данных о перфузии

Мгновенное получение данных о перфузии

При использовании технологии Smart Perfusion требуется только одна инъекция контрастного вещества и одно ЦСА-исследование для получения большого объема информации о сосудах и перфузии органов. Комбинируя цветные изображения, полученные до и после процедуры, врачи могут легко оценить различия в показателях перфузии и проверить, достигнут ли необходимый уровень кровоснабжения.
Средства всестороннего анализа данных
Средства всестороннего анализа данных

Средства всестороннего анализа данных

Программа позволяет очертить область интереса, построить для нее график «плотность – время» и, в результате, быстро получить необходимые данные для принятия решения. При этом измеряются следующие стандартные параметры перфузии: •Среднее время прохождения контрастного вещества • Время поступления • Время до пика • Время вымывания • Ширина • Площадь под кривой
Области применения
Области применения

Области применения

• Нейрорадиология: визуализация изменений параметров перфузии паренхимы головного мозга после стентирования сонной артерии или удаления тромба при ишемическом инсульте. Анализ перфузии при опухолях головного мозга и артериовенозных мальформациях. • Онкология: мониторинг перфузионного состояния опухоли и питающих ее сосудов до и после эмболизации для оценки кровотока и определения целевых параметров лечения. • Эндоваскулярные рентгенохирургические вмешательства: оценка гипорперфузии при заболеваниях периферических артерий и контроль результатов реваскуляризации в реальном времени.
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