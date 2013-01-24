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Smart Perfusion Визуализация перфузии при эндоваскулярных вмешательствах

Smart Perfusion

Визуализация перфузии при эндоваскулярных вмешательствах

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Наша технология визуализации в режиме реального времени Smart Perfusion предназначена для увеличения объема информации о перфузии тканей во время эндоваскулярных, неврологических и онкологических вмешательств. При проведении процедур по восстановлению проходимости сосудов данная технология помогает преодолеть последствия ишемии и снижения функции отдельных органов. Она также может быть полезна при эмболизации опухолей и исследованиях диабетической стопы.

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