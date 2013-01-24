Ознакомьтесь с аппаратом Philips Respironics V680 – удобным и современным прибором для надежной и эффективной искусственной вентиляции легких на разных этапах оказания медицинской помощи.
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|Взрослые:
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|Дети:
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|CPAP
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|S/T
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|PCV
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|Режим апноэ
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|*AVAPS+
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|*PPV
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|A/C-VCV
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|A/C-PCV
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|SIMV-VCV
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|SIMV-PCV
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|PSV
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|PRVC
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|Режим апноэ
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|Ti/Ttot
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|Dyn Pplat (динамическое значение давления плато)
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|F/VT (индекс поверхностного дыхания)
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|Pt. Leak («непредвиденная» утечка)
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|Tot. Leak (полная утечка)
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|Статические C и R:
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|Статическое C:
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|Статическое E:
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|Статическое R:
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|Статическое Pplat: P0.1 (P100)
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|MIP (максимальное давление вдоха)
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