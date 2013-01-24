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Respironics V680 Аппарат ИВЛ с инвазивными и неинвазивными режимами

Respironics V680

Аппарат ИВЛ с инвазивными и неинвазивными режимами

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Ознакомьтесь с аппаратом Philips Respironics V680 – удобным и современным прибором для надежной и эффективной искусственной вентиляции легких на разных этапах оказания медицинской помощи.

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Технические характеристики

Категории пациентов
Категории пациентов
Взрослые:
  • <gt/>20 kg
Дети:
  • от 5 до 20 kg
Режимы: одинарный контур
Режимы: одинарный контур
CPAP
  • (постоянное положительное давление в дыхательных путях)
S/T
  • (спонтанное дыхание с контролем респираторного времени)
PCV
  • (вентиляция с контролем по давлению)
Режим апноэ
  • (имеется в режиме CPAP)
*AVAPS+
  • (режим поддержки давлением при гарантированном среднем объеме)
*PPV
  • (вентиляция с пропорциональной поддержкой давлением)
Режимы: двойной контур
Режимы: двойной контур
A/C-VCV
  • (поддержка/вентиляция с контролем по объему)
A/C-PCV
  • (поддержка/вентиляция с контролем по давлению)
SIMV-VCV
  • (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – вентиляция с контролем по объему)
SIMV-PCV
  • (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – вентиляция с контролем по давлению)
PSV
  • (вентиляция с поддержкой давлением)
PRVC
  • (вентиляция с заданным объемом и регулируемым давлением)
Режим апноэ
  • (имеется в режимах SIMV и PSV)
Другие характеристики
Другие характеристики
Ti/Ttot
  • от 0 до 99 %
Dyn Pplat (динамическое значение давления плато)
  • от 0 до 70 cm H₂O
F/VT (индекс поверхностного дыхания)
  • от 0 до 999
Pt. Leak («непредвиденная» утечка)
  • от 0 до 200 л/мин в условиях BTPS
Tot. Leak (полная утечка)
  • от 0 до 200 л/мин в условиях BTPS
Маневры респираторной механики
Маневры респираторной механики
Статические C и R:
  • от 1 до 200 мл/см. вод. ст.
Статическое C:
  • от 5 до 1000 см. вод. ст./л
Статическое E:
  • от 1 до 200 см. вод. ст./л/с
Статическое R:
  • от 0 до 70 cm H₂O
Статическое Pplat: P0.1 (P100)
  • от 0 до –50 см. вод. ст.
MIP (максимальное давление вдоха)
  • от 0 до –50 см. вод. ст.

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