Система IntelliBridge – это решение стандарта «подключи и работай», которое интегрирует данные от устройств для работы на месте ухода за пациентом с больничными информационными системами или системой Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Данная система предлагает консолидированное представление данных пациентов для использования медицинскими работниками в операционных или отделениях интенсивной терапии.