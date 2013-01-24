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Система IntelliBridge Интерфейсы между медицинскими устройствами

Система IntelliBridge

Интерфейсы между медицинскими устройствами

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Система IntelliBridge – это решение стандарта «подключи и работай», которое интегрирует данные от устройств для работы на месте ухода за пациентом с больничными информационными системами или системой Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Данная система предлагает консолидированное представление данных пациентов для использования медицинскими работниками в операционных или отделениях интенсивной терапии.

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Особенности
Объединение четырех компонентов для п... || KBA 1

Объединение четырех компонентов для простой интеграции данных

Система IntelliBridge состоит из четырех компонентов. Модуль EC5 ID подключает устройства для ухода за пациентами к концентратору EC40/80, который обеспечивает связь с больничной локальной сетью. Механизм поддержки интерфейсов между устройствами SC50 собирает данные пациентов от концентраторов, преобразовывает их в формат HL7 и передает их в больничную информационную систему (HIS). С помощью консоли управления сотрудники могут конфигурировать систему и устранять неполадки.
Подключение без лишних сложностей || KBA 1

Подключение без лишних сложностей

Модуль EC 5 ID в системе IntelliBridge обеспечивает беспроблемное подключение устройств на месте ухода за пациентами к концентраторам IntelliBridge EC 40/80. Этот интегрированный модуль оборудован специальным разъемом RS-232 для устройств, предназначенным для подключения к последовательному порту выдачи данных на поддерживаемом устройстве для ухода за пациентами.
Беспрепятственное подключение и беспр... || KBA 1

Беспрепятственное подключение и беспроблемная передача данных

В концентраторе EC40/80 может храниться до 25 драйверов устройств для максимально простого подключения устройств для ухода за пациентами. Концентратор собирает данные от подключенных устройств для ухода за пациентами и передает эти данные в механизм поддержки интерфейсов между устройствами IntelliBridge SC50.
Преобразование данных в формат HL7 по... || KBA 1

Преобразование данных в формат HL7 по мере необходимости

Механизм поддержки интерфейсов между устройствами SC50, входящий в систему IntelliBridge – это приложение для агрегации и преобразования данных, работающее на предоставленном заказчиком сервере, подключенном к больничной локальной сети. Приложение собирает данные пациентов от подключенных концентраторов E40/80, преобразовывает их в общепринятый стандарт HL7 и передает данные пациентов в формате HL7 в систему HIS или ICCA.

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