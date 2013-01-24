Система IntelliBridge – это решение стандарта «подключи и работай», которое интегрирует данные от устройств для работы на месте ухода за пациентом с больничными информационными системами или системой Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). Данная система предлагает консолидированное представление данных пациентов для использования медицинскими работниками в операционных или отделениях интенсивной терапии.
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