Простое, интуитивно понятное пациенту управление

Изящная, стильная и лаконичная конструкция включает важные функции, которые, по словам пациентов, они хотели бы видеть в терапевтическом устройстве. Устройство отличается малым размером и массой, поэтому его легко брать с собой в путешествие. Оно оснащено меню с простой навигацией, дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати, а также легко очищаемым цельным резервуаром для воды в увлажнителе.