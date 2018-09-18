Устройства для терапии при нарушениях сна с положительным давлением в дыхательных путях (PAP) DreamStation гарантируют простоту использования и комфортный сон — каким он и должен быть. Устройства DreamStation, объединяющие пациентов и врачей, позволяют пользователям уверенно принимать участие в терапии, а докторам — обеспечить эффективное и результативное ведение пациентов.
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Функция, позволяющая упростить оценку работоспособности устройства в домашних условиях, сократить время на поиск и устранение неполадок, а также уменьшить число возвратов исправных устройств для сервисного обслуживания.
Проверка работоспособности
Функция, позволяющая упростить оценку работоспособности устройства в домашних условиях, сократить время на поиск и устранение неполадок, а также уменьшить число возвратов исправных устройств для сервисного обслуживания.
Проверка работоспособности
Функция, позволяющая упростить оценку работоспособности устройства в домашних условиях, сократить время на поиск и устранение неполадок, а также уменьшить число возвратов исправных устройств для сервисного обслуживания.
Функция, позволяющая упростить оценку работоспособности устройства в домашних условиях, сократить время на поиск и устранение неполадок, а также уменьшить число возвратов исправных устройств для сервисного обслуживания.
Простое, интуитивно понятное пациенту управление
Простое, интуитивно понятное пациенту управление
Изящная, стильная и лаконичная конструкция включает важные функции, которые, по словам пациентов, они хотели бы видеть в терапевтическом устройстве. Устройство отличается малым размером и массой, поэтому его легко брать с собой в путешествие. Оно оснащено меню с простой навигацией, дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати, а также легко очищаемым цельным резервуаром для воды в увлажнителе.
Простое, интуитивно понятное пациенту управление
Изящная, стильная и лаконичная конструкция включает важные функции, которые, по словам пациентов, они хотели бы видеть в терапевтическом устройстве. Устройство отличается малым размером и массой, поэтому его легко брать с собой в путешествие. Оно оснащено меню с простой навигацией, дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати, а также легко очищаемым цельным резервуаром для воды в увлажнителе.
Простое, интуитивно понятное пациенту управление
Изящная, стильная и лаконичная конструкция включает важные функции, которые, по словам пациентов, они хотели бы видеть в терапевтическом устройстве. Устройство отличается малым размером и массой, поэтому его легко брать с собой в путешествие. Оно оснащено меню с простой навигацией, дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати, а также легко очищаемым цельным резервуаром для воды в увлажнителе.
Изящная, стильная и лаконичная конструкция включает важные функции, которые, по словам пациентов, они хотели бы видеть в терапевтическом устройстве. Устройство отличается малым размером и массой, поэтому его легко брать с собой в путешествие. Оно оснащено меню с простой навигацией, дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати, а также легко очищаемым цельным резервуаром для воды в увлажнителе.
Алгоритмы для адаптации к терапии
Алгоритмы для адаптации к терапии
В комплектацию DreamStation входит набор инструментов, предназначенных помочь пациентам, только приступающим к PAP-терапии или получающим такую терапию в течение длительного времени. Функция EZ-Start помогает пациентам адаптироваться к терапии, в то время как функция SmartRamp позволяет пользователям засыпать, пока устройство работает при более низком давлении. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Алгоритмы для адаптации к терапии
В комплектацию DreamStation входит набор инструментов, предназначенных помочь пациентам, только приступающим к PAP-терапии или получающим такую терапию в течение длительного времени. Функция EZ-Start помогает пациентам адаптироваться к терапии, в то время как функция SmartRamp позволяет пользователям засыпать, пока устройство работает при более низком давлении. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Алгоритмы для адаптации к терапии
В комплектацию DreamStation входит набор инструментов, предназначенных помочь пациентам, только приступающим к PAP-терапии или получающим такую терапию в течение длительного времени. Функция EZ-Start помогает пациентам адаптироваться к терапии, в то время как функция SmartRamp позволяет пользователям засыпать, пока устройство работает при более низком давлении. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
В комплектацию DreamStation входит набор инструментов, предназначенных помочь пациентам, только приступающим к PAP-терапии или получающим такую терапию в течение длительного времени. Функция EZ-Start помогает пациентам адаптироваться к терапии, в то время как функция SmartRamp позволяет пользователям засыпать, пока устройство работает при более низком давлении. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Вовлечение пациентов в процесс
Вовлечение пациентов в процесс
Приложение Philips DreamMapper с функцией сопряжения по Bluetooth позволяет пациентам эффективнее контролировать терапию. Изучайте историю использования устройства в предыдущие ночи, проверяйте подгонку маски и индекс апноэ/гипопноэ, а также отправляйте информацию своей лечащей команде и просматривайте обучающие видеоролики и руководства.
Вовлечение пациентов в процесс
Приложение Philips DreamMapper с функцией сопряжения по Bluetooth позволяет пациентам эффективнее контролировать терапию. Изучайте историю использования устройства в предыдущие ночи, проверяйте подгонку маски и индекс апноэ/гипопноэ, а также отправляйте информацию своей лечащей команде и просматривайте обучающие видеоролики и руководства.
Вовлечение пациентов в процесс
Приложение Philips DreamMapper с функцией сопряжения по Bluetooth позволяет пациентам эффективнее контролировать терапию. Изучайте историю использования устройства в предыдущие ночи, проверяйте подгонку маски и индекс апноэ/гипопноэ, а также отправляйте информацию своей лечащей команде и просматривайте обучающие видеоролики и руководства.
Приложение Philips DreamMapper с функцией сопряжения по Bluetooth позволяет пациентам эффективнее контролировать терапию. Изучайте историю использования устройства в предыдущие ночи, проверяйте подгонку маски и индекс апноэ/гипопноэ, а также отправляйте информацию своей лечащей команде и просматривайте обучающие видеоролики и руководства.
Варианты подключения
Варианты подключения
Встроенная технология Bluetooth® входит в стандартную комплектацию каждого устройства, а дополнительные модемы для Wi-Fi и сотовой связи обеспечивают наиболее полный набор возможностей подключения (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Варианты подключения
Встроенная технология Bluetooth® входит в стандартную комплектацию каждого устройства, а дополнительные модемы для Wi-Fi и сотовой связи обеспечивают наиболее полный набор возможностей подключения (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Варианты подключения
Встроенная технология Bluetooth® входит в стандартную комплектацию каждого устройства, а дополнительные модемы для Wi-Fi и сотовой связи обеспечивают наиболее полный набор возможностей подключения (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Встроенная технология Bluetooth® входит в стандартную комплектацию каждого устройства, а дополнительные модемы для Wi-Fi и сотовой связи обеспечивают наиболее полный набор возможностей подключения (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Пробуждение на пути к прогрессу
Пробуждение на пути к прогрессу
Каждое утро пациенты получают краткую информацию о достигнутом прогрессе, что мотивирует их к продолжению терапии. На дисплее отображается простая динамика ночного времени использования, за которой следует сводка в рамках последних 30 дней нормального ночного сна, в течение которых ночное использование осуществлялось более 4 часов.
Пробуждение на пути к прогрессу
Каждое утро пациенты получают краткую информацию о достигнутом прогрессе, что мотивирует их к продолжению терапии. На дисплее отображается простая динамика ночного времени использования, за которой следует сводка в рамках последних 30 дней нормального ночного сна, в течение которых ночное использование осуществлялось более 4 часов.
Пробуждение на пути к прогрессу
Каждое утро пациенты получают краткую информацию о достигнутом прогрессе, что мотивирует их к продолжению терапии. На дисплее отображается простая динамика ночного времени использования, за которой следует сводка в рамках последних 30 дней нормального ночного сна, в течение которых ночное использование осуществлялось более 4 часов.
Каждое утро пациенты получают краткую информацию о достигнутом прогрессе, что мотивирует их к продолжению терапии. На дисплее отображается простая динамика ночного времени использования, за которой следует сводка в рамках последних 30 дней нормального ночного сна, в течение которых ночное использование осуществлялось более 4 часов.
Поддержка в долгосрочной перспективе
Поддержка в долгосрочной перспективе
Встроенная технология Bluetooth упрощает подключение к инструменту самоконтроля для пациентов DreamMapper. DreamMapper предоставляет инструменты для постановки целей, полезные видеоматериалы и постоянную обратную связь для поддержания мотивации и вовлеченности пациентов. Пациенты могут быстро получить необходимую помощь, не отнимая время у специалистов на решение проблемы. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Поддержка в долгосрочной перспективе
Встроенная технология Bluetooth упрощает подключение к инструменту самоконтроля для пациентов DreamMapper. DreamMapper предоставляет инструменты для постановки целей, полезные видеоматериалы и постоянную обратную связь для поддержания мотивации и вовлеченности пациентов. Пациенты могут быстро получить необходимую помощь, не отнимая время у специалистов на решение проблемы. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Поддержка в долгосрочной перспективе
Встроенная технология Bluetooth упрощает подключение к инструменту самоконтроля для пациентов DreamMapper. DreamMapper предоставляет инструменты для постановки целей, полезные видеоматериалы и постоянную обратную связь для поддержания мотивации и вовлеченности пациентов. Пациенты могут быстро получить необходимую помощь, не отнимая время у специалистов на решение проблемы. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Встроенная технология Bluetooth упрощает подключение к инструменту самоконтроля для пациентов DreamMapper. DreamMapper предоставляет инструменты для постановки целей, полезные видеоматериалы и постоянную обратную связь для поддержания мотивации и вовлеченности пациентов. Пациенты могут быстро получить необходимую помощь, не отнимая время у специалистов на решение проблемы. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Взаимодействие с командой медицинских специалистов
Взаимодействие с командой медицинских специалистов
Philips Respironics Care Orchestrator представляет собой облачное приложение, обеспечивающее лучшее взаимодействие членов вашей команды медицинских специалистов за счет получения ими полезной информации прямо на смартфон, планшет или ПК. Среди доступных функций: внесение изменений в назначения, извлечение данных, связь с устройством в рамках проверки работоспособности и интеграция с интерфейсом API (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Взаимодействие с командой медицинских специалистов
Philips Respironics Care Orchestrator представляет собой облачное приложение, обеспечивающее лучшее взаимодействие членов вашей команды медицинских специалистов за счет получения ими полезной информации прямо на смартфон, планшет или ПК. Среди доступных функций: внесение изменений в назначения, извлечение данных, связь с устройством в рамках проверки работоспособности и интеграция с интерфейсом API (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Взаимодействие с командой медицинских специалистов
Philips Respironics Care Orchestrator представляет собой облачное приложение, обеспечивающее лучшее взаимодействие членов вашей команды медицинских специалистов за счет получения ими полезной информации прямо на смартфон, планшет или ПК. Среди доступных функций: внесение изменений в назначения, извлечение данных, связь с устройством в рамках проверки работоспособности и интеграция с интерфейсом API (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Взаимодействие с командой медицинских специалистов
Взаимодействие с командой медицинских специалистов
Philips Respironics Care Orchestrator представляет собой облачное приложение, обеспечивающее лучшее взаимодействие членов вашей команды медицинских специалистов за счет получения ими полезной информации прямо на смартфон, планшет или ПК. Среди доступных функций: внесение изменений в назначения, извлечение данных, связь с устройством в рамках проверки работоспособности и интеграция с интерфейсом API (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Функция, позволяющая упростить оценку работоспособности устройства в домашних условиях, сократить время на поиск и устранение неполадок, а также уменьшить число возвратов исправных устройств для сервисного обслуживания.
Проверка работоспособности
Функция, позволяющая упростить оценку работоспособности устройства в домашних условиях, сократить время на поиск и устранение неполадок, а также уменьшить число возвратов исправных устройств для сервисного обслуживания.
Проверка работоспособности
Функция, позволяющая упростить оценку работоспособности устройства в домашних условиях, сократить время на поиск и устранение неполадок, а также уменьшить число возвратов исправных устройств для сервисного обслуживания.
Функция, позволяющая упростить оценку работоспособности устройства в домашних условиях, сократить время на поиск и устранение неполадок, а также уменьшить число возвратов исправных устройств для сервисного обслуживания.
Простое, интуитивно понятное пациенту управление
Простое, интуитивно понятное пациенту управление
Изящная, стильная и лаконичная конструкция включает важные функции, которые, по словам пациентов, они хотели бы видеть в терапевтическом устройстве. Устройство отличается малым размером и массой, поэтому его легко брать с собой в путешествие. Оно оснащено меню с простой навигацией, дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати, а также легко очищаемым цельным резервуаром для воды в увлажнителе.
Простое, интуитивно понятное пациенту управление
Изящная, стильная и лаконичная конструкция включает важные функции, которые, по словам пациентов, они хотели бы видеть в терапевтическом устройстве. Устройство отличается малым размером и массой, поэтому его легко брать с собой в путешествие. Оно оснащено меню с простой навигацией, дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати, а также легко очищаемым цельным резервуаром для воды в увлажнителе.
Простое, интуитивно понятное пациенту управление
Изящная, стильная и лаконичная конструкция включает важные функции, которые, по словам пациентов, они хотели бы видеть в терапевтическом устройстве. Устройство отличается малым размером и массой, поэтому его легко брать с собой в путешествие. Оно оснащено меню с простой навигацией, дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати, а также легко очищаемым цельным резервуаром для воды в увлажнителе.
Изящная, стильная и лаконичная конструкция включает важные функции, которые, по словам пациентов, они хотели бы видеть в терапевтическом устройстве. Устройство отличается малым размером и массой, поэтому его легко брать с собой в путешествие. Оно оснащено меню с простой навигацией, дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати, а также легко очищаемым цельным резервуаром для воды в увлажнителе.
Алгоритмы для адаптации к терапии
Алгоритмы для адаптации к терапии
В комплектацию DreamStation входит набор инструментов, предназначенных помочь пациентам, только приступающим к PAP-терапии или получающим такую терапию в течение длительного времени. Функция EZ-Start помогает пациентам адаптироваться к терапии, в то время как функция SmartRamp позволяет пользователям засыпать, пока устройство работает при более низком давлении. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Алгоритмы для адаптации к терапии
В комплектацию DreamStation входит набор инструментов, предназначенных помочь пациентам, только приступающим к PAP-терапии или получающим такую терапию в течение длительного времени. Функция EZ-Start помогает пациентам адаптироваться к терапии, в то время как функция SmartRamp позволяет пользователям засыпать, пока устройство работает при более низком давлении. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Алгоритмы для адаптации к терапии
В комплектацию DreamStation входит набор инструментов, предназначенных помочь пациентам, только приступающим к PAP-терапии или получающим такую терапию в течение длительного времени. Функция EZ-Start помогает пациентам адаптироваться к терапии, в то время как функция SmartRamp позволяет пользователям засыпать, пока устройство работает при более низком давлении. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
В комплектацию DreamStation входит набор инструментов, предназначенных помочь пациентам, только приступающим к PAP-терапии или получающим такую терапию в течение длительного времени. Функция EZ-Start помогает пациентам адаптироваться к терапии, в то время как функция SmartRamp позволяет пользователям засыпать, пока устройство работает при более низком давлении. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Вовлечение пациентов в процесс
Вовлечение пациентов в процесс
Приложение Philips DreamMapper с функцией сопряжения по Bluetooth позволяет пациентам эффективнее контролировать терапию. Изучайте историю использования устройства в предыдущие ночи, проверяйте подгонку маски и индекс апноэ/гипопноэ, а также отправляйте информацию своей лечащей команде и просматривайте обучающие видеоролики и руководства.
Вовлечение пациентов в процесс
Приложение Philips DreamMapper с функцией сопряжения по Bluetooth позволяет пациентам эффективнее контролировать терапию. Изучайте историю использования устройства в предыдущие ночи, проверяйте подгонку маски и индекс апноэ/гипопноэ, а также отправляйте информацию своей лечащей команде и просматривайте обучающие видеоролики и руководства.
Вовлечение пациентов в процесс
Приложение Philips DreamMapper с функцией сопряжения по Bluetooth позволяет пациентам эффективнее контролировать терапию. Изучайте историю использования устройства в предыдущие ночи, проверяйте подгонку маски и индекс апноэ/гипопноэ, а также отправляйте информацию своей лечащей команде и просматривайте обучающие видеоролики и руководства.
Приложение Philips DreamMapper с функцией сопряжения по Bluetooth позволяет пациентам эффективнее контролировать терапию. Изучайте историю использования устройства в предыдущие ночи, проверяйте подгонку маски и индекс апноэ/гипопноэ, а также отправляйте информацию своей лечащей команде и просматривайте обучающие видеоролики и руководства.
Варианты подключения
Варианты подключения
Встроенная технология Bluetooth® входит в стандартную комплектацию каждого устройства, а дополнительные модемы для Wi-Fi и сотовой связи обеспечивают наиболее полный набор возможностей подключения (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Варианты подключения
Встроенная технология Bluetooth® входит в стандартную комплектацию каждого устройства, а дополнительные модемы для Wi-Fi и сотовой связи обеспечивают наиболее полный набор возможностей подключения (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Варианты подключения
Встроенная технология Bluetooth® входит в стандартную комплектацию каждого устройства, а дополнительные модемы для Wi-Fi и сотовой связи обеспечивают наиболее полный набор возможностей подключения (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Встроенная технология Bluetooth® входит в стандартную комплектацию каждого устройства, а дополнительные модемы для Wi-Fi и сотовой связи обеспечивают наиболее полный набор возможностей подключения (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Пробуждение на пути к прогрессу
Пробуждение на пути к прогрессу
Каждое утро пациенты получают краткую информацию о достигнутом прогрессе, что мотивирует их к продолжению терапии. На дисплее отображается простая динамика ночного времени использования, за которой следует сводка в рамках последних 30 дней нормального ночного сна, в течение которых ночное использование осуществлялось более 4 часов.
Пробуждение на пути к прогрессу
Каждое утро пациенты получают краткую информацию о достигнутом прогрессе, что мотивирует их к продолжению терапии. На дисплее отображается простая динамика ночного времени использования, за которой следует сводка в рамках последних 30 дней нормального ночного сна, в течение которых ночное использование осуществлялось более 4 часов.
Пробуждение на пути к прогрессу
Каждое утро пациенты получают краткую информацию о достигнутом прогрессе, что мотивирует их к продолжению терапии. На дисплее отображается простая динамика ночного времени использования, за которой следует сводка в рамках последних 30 дней нормального ночного сна, в течение которых ночное использование осуществлялось более 4 часов.
Каждое утро пациенты получают краткую информацию о достигнутом прогрессе, что мотивирует их к продолжению терапии. На дисплее отображается простая динамика ночного времени использования, за которой следует сводка в рамках последних 30 дней нормального ночного сна, в течение которых ночное использование осуществлялось более 4 часов.
Поддержка в долгосрочной перспективе
Поддержка в долгосрочной перспективе
Встроенная технология Bluetooth упрощает подключение к инструменту самоконтроля для пациентов DreamMapper. DreamMapper предоставляет инструменты для постановки целей, полезные видеоматериалы и постоянную обратную связь для поддержания мотивации и вовлеченности пациентов. Пациенты могут быстро получить необходимую помощь, не отнимая время у специалистов на решение проблемы. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Поддержка в долгосрочной перспективе
Встроенная технология Bluetooth упрощает подключение к инструменту самоконтроля для пациентов DreamMapper. DreamMapper предоставляет инструменты для постановки целей, полезные видеоматериалы и постоянную обратную связь для поддержания мотивации и вовлеченности пациентов. Пациенты могут быстро получить необходимую помощь, не отнимая время у специалистов на решение проблемы. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Поддержка в долгосрочной перспективе
Встроенная технология Bluetooth упрощает подключение к инструменту самоконтроля для пациентов DreamMapper. DreamMapper предоставляет инструменты для постановки целей, полезные видеоматериалы и постоянную обратную связь для поддержания мотивации и вовлеченности пациентов. Пациенты могут быстро получить необходимую помощь, не отнимая время у специалистов на решение проблемы. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Встроенная технология Bluetooth упрощает подключение к инструменту самоконтроля для пациентов DreamMapper. DreamMapper предоставляет инструменты для постановки целей, полезные видеоматериалы и постоянную обратную связь для поддержания мотивации и вовлеченности пациентов. Пациенты могут быстро получить необходимую помощь, не отнимая время у специалистов на решение проблемы. (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Взаимодействие с командой медицинских специалистов
Взаимодействие с командой медицинских специалистов
Philips Respironics Care Orchestrator представляет собой облачное приложение, обеспечивающее лучшее взаимодействие членов вашей команды медицинских специалистов за счет получения ими полезной информации прямо на смартфон, планшет или ПК. Среди доступных функций: внесение изменений в назначения, извлечение данных, связь с устройством в рамках проверки работоспособности и интеграция с интерфейсом API (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Взаимодействие с командой медицинских специалистов
Philips Respironics Care Orchestrator представляет собой облачное приложение, обеспечивающее лучшее взаимодействие членов вашей команды медицинских специалистов за счет получения ими полезной информации прямо на смартфон, планшет или ПК. Среди доступных функций: внесение изменений в назначения, извлечение данных, связь с устройством в рамках проверки работоспособности и интеграция с интерфейсом API (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Взаимодействие с командой медицинских специалистов
Philips Respironics Care Orchestrator представляет собой облачное приложение, обеспечивающее лучшее взаимодействие членов вашей команды медицинских специалистов за счет получения ими полезной информации прямо на смартфон, планшет или ПК. Среди доступных функций: внесение изменений в назначения, извлечение данных, связь с устройством в рамках проверки работоспособности и интеграция с интерфейсом API (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Взаимодействие с командой медицинских специалистов
Взаимодействие с командой медицинских специалистов
Philips Respironics Care Orchestrator представляет собой облачное приложение, обеспечивающее лучшее взаимодействие членов вашей команды медицинских специалистов за счет получения ими полезной информации прямо на смартфон, планшет или ПК. Среди доступных функций: внесение изменений в назначения, извлечение данных, связь с устройством в рамках проверки работоспособности и интеграция с интерфейсом API (проверяйте доступность функции с представителем Philips Respironics в вашем регионе)
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.