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XperSwing Полный анализ коронарных артерий всего за 2 серии изображений

XperSwing

Полный анализ коронарных артерий всего за 2 серии изображений

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Программа двухосевого ротационного сканирования XperSwing помогает проводить диагностику кардиологических пациентов и планировать кардиологические вмешательства.

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Особенности
Двухосевое ротационное сканирование || Двухосевое ротационное сканиро

Двухосевое ротационное сканирование обеспечивает высокую скорость и эффективность

Программа XperSwing позволяет заменить получение двух серий изображений при обычном ротационном сканировании на одну серию, полученную при двухосевом ротационном вращении для правой и левой коронарных артерий. В отличие от обычной коронарографии, при которой требуется получение несколько стационарных проекций, при работе Xper Swing можно начать вращение с положения левой передней косой проекции (LAO) в каудальной ориентации и закончить в положении правой передней косой проекции (RAO) в краниальной ориентации за один проход сбора данных.
Высококачественные изображения корона... || Уверенность при диагностике

Высококачественные изображения коронарных артерий помогают выявить скрытые патологии

При использовании XperSwing создаются проекции под нестандартными углами, что открывает новые возможности для диагностики. Эти проекции дерева коронарных сосудов дают дополнительную информацию для оценки поражений и могут представлять такие детали анатомии сосудов, которые оказались бы скрытыми при обычной двумерной рентгеновской ангиографии.
Управление дозой облучения || Эффективное управление дозой о

Управление дозой облучения и контрастного вещества  важно для пациентов с заболеваниями почек

У пациентов с хронической болезнью коронарных сосудов возникает риск заболеваний почек, вызванных контрастным веществом, а также краткосрочных и долгосрочных эффектов от воздействия ионизирующего излучения. Xper Swing помогает управлять дозой излучения и значительно сократить объем контрастного вещества. Первые кандидаты на исследование с использованием технологии XperSwing — пациенты с почечной недостаточностью.
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