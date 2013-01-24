XperSwing Полный анализ коронарных артерий всего за 2 серии изображений

Двухосевое ротационное сканирование обеспечивает высокую скорость и эффективность
Программа XperSwing позволяет заменить получение двух серий изображений при обычном ротационном сканировании на одну серию, полученную при двухосевом ротационном вращении для правой и левой коронарных артерий. В отличие от обычной коронарографии, при которой требуется получение несколько стационарных проекций, при работе Xper Swing можно начать вращение с положения левой передней косой проекции (LAO) в каудальной ориентации и закончить в положении правой передней косой проекции (RAO) в краниальной ориентации за один проход сбора данных.