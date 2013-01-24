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Dynamic 3D Roadmap Динамическое трехмерное картирование

Dynamic 3D Roadmap

Динамическое трехмерное картирование

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Функция динамического трехмерного картирования Dynamic 3D Roadmap помогает при сложных хирургических вмешательствах, позволяет создавать трехмерные изображения в режиме реального времени для навигации по сосудам в любой области тела. Эта функция накладывает двумерные рентгеноскопические изображения, полученные в реальном времени, на трехмерную реконструированную модель дерева сосудов, полученную на ангиографе, КТ или МРТ.

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