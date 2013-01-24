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VasoCT Визуализация сосудистого русла за окклюзией

VasoCT

Визуализация сосудистого русла за окклюзией

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Программа VasoCT упрощает определение и оценку размера и степени окклюзии в случае ишемического инсульта. Она помогает максимально быстро провести терапию, что способствует улучшению обслуживания и качества жизни для пациентов с инсультом. Функция VasoCT действует на базе трехмерного ротационного сканирования и внутривенного введения контрастного вещества, которое может быть менее инвазивным.

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Документация

Брошюра (1)

Брошюра

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