Программа VasoCT упрощает определение и оценку размера и степени окклюзии в случае ишемического инсульта. Она помогает максимально быстро провести терапию, что способствует улучшению обслуживания и качества жизни для пациентов с инсультом. Функция VasoCT действует на базе трехмерного ротационного сканирования и внутривенного введения контрастного вещества, которое может быть менее инвазивным.
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