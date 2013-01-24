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3DRA Трехмерная визуализация с высокой скоростью и разрешением

3DRA

Трехмерная визуализация с высокой скоростью и разрешением

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Программа Philips 3DRA включает в себя широкий набор средств для трехмерной визуализации сосудистых патологий на основе данных одного прохода ротационной ангиографии. В сочетании с уникальными возможностями съемки всего тела, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение позволяет охватить любой участок, в том числе сосуды головного мозга, брюшной полости и периферических областей.

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