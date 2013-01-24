Термонакладки на грудь 2 в 1

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Термонакладку можно легко нагреть, поместив ее на 10 минут в емкость с теплой водой. Это поможет стимулировать выделения молока перед кормлением.
Успокаивающий эффект
Успокаивающий эффект
Термонакладку можно охладив, поместив ее на некоторое время в холодильник. Охлажденные термонакладки помогают успокоить грудь после кормления.
Кормить грудью легко
Кормить грудью легко
В комплект входят 2 термонакладки с мягкими чехлами для более комфортного кормления грудью.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.