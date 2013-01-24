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Термонакладки на грудь 2 в 1 Помогают снять ощущение набухшей, переполненной груди

Термонакладки на грудь 2 в 1

Помогают снять ощущение набухшей, переполненной груди

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Успокаивают грудь, снижая ощущение дискомфорта и облегчая кормление грудью.

Дилеры
Особенности
Согревающий эффект
Согревающий эффект

Согревающий эффект

Термонакладку можно легко нагреть, поместив ее на 10 минут в емкость с теплой водой. Это поможет стимулировать выделения молока перед кормлением.
Успокаивающий эффект
Успокаивающий эффект

Успокаивающий эффект

Термонакладку можно охладив, поместив ее на некоторое время в холодильник. Охлажденные термонакладки помогают успокоить грудь после кормления.
Кормить грудью легко
Кормить грудью легко

Кормить грудью легко

В комплект входят 2 термонакладки с мягкими чехлами для более комфортного кормления грудью.
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