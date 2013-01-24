

Коррекция рассеяния необходима для повышения качества изображения, однако традиционная подгонка "хвостов" распределения, которая масштабирует результаты моделирования однократного рассеяния, может давать "холодные" артефакты (в особенности у пациентов крупного телосложения или при движении пациентов в ходе исследования).

Технология ×Clean представляет собой комбинированный метод коррекции при реконструкции ПЭТ-изображений. С ее помощью система ПЭТ/КТ Ingenuity TF обеспечивает лучшее качество изображения благодаря уменьшению количества артефактов. xClean использует результат моделирования однократного рассеяния и масштабирует его на фактор, полученный при применении метода Монте-Карло.