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xClean

Стабильное качество изображений

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Технология ×Clean позволяет сосредоточить внимание на самом важном и получить стабильное качество изображений у пациентов любого телосложения.

Коррекция рассеяния для повышения качества изображения


Коррекция рассеяния необходима для повышения качества изображения, однако традиционная подгонка "хвостов" распределения, которая масштабирует результаты моделирования однократного рассеяния, может давать "холодные" артефакты (в особенности у пациентов крупного телосложения или при движении пациентов в ходе  исследования).

 

Технология ×Clean представляет собой  комбинированный метод коррекции при реконструкции ПЭТ-изображений. С ее помощью система ПЭТ/КТ Ingenuity TF обеспечивает лучшее качество изображения благодаря уменьшению количества артефактов. xClean использует результат моделирования однократного рассеяния и масштабирует его на фактор, полученный при применении метода Монте-Карло.

 

Для получения изображений высокого качества

Изображения предоставлены Высшей школой медицины Университета шт. Пенсильвания, г. Филадельфия, США
Реконструкция ToF методом SSS с подгонкой «хвостов» распределения (изображения слева) и при помощи  технологии ×Clean (изображения справа). Артефакты коррекции рассеяния, видимые на изображении, полученном методом SSS с подгонкой «хвостов» распределения, не видны на изображении, реконструированном методом ×Clean.

Соответствие меняющимся требованиям

Надежный метод масштабирования, примененный в технологии ×Clean, помогает повысить точность диагностики вне зависимости от телосложения пациента. Принимая во внимание рост числа тучных пациентов и увеличение количества исследований "всего тела", достижение  стабильно высокого качества изображений  является сегодня ключевой задачей диагностики.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю