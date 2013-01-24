В случае непредвиденной ситуации с участием пациента магнитное поле моментально опустится после нажатия кнопки экстренного отключения магнитного поля. Весь гелий переходит в газообразное состояние, но остается в системе. Так как гелий нагревается, крио-компрессору требуется время на охлаждение магнита и поднятие поля. Работоспособность магнита восстановится в течение трех дней.

В случае случайного попадания в туннель магнита предметов (инъекторы и проч.), возможно произвести контролируемое отключение поля с консоли оператора. Поле постепенно опустится в течение одного часа. Весь гелий переходит в газообразное состояние, но остается в системе, а криокомпрессор не нагревается. Возобновить работу можно будет в течение 24 часов.