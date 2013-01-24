В рамках международного стандарта IEC 60601-2-33 определены требования для обеспечения безопасной работы оборудования МРТ, используемого в медицинской диагностике.
Поскольку в магните BlueSeal гелий находится в герметичной системе охлаждения, его утечка в случае утери магнитом сверхпроводимости невозможна. Таким образом, целый ряд требований стандарта IEC неприменим, что значительно облегчает выполнение процедур, обеспечивающих безопасную работу системы на месте эксплуатации:
- ОТСУТСТВИЕ необходимости в поставках жидкого криогенного вещества, например, для процедур, выполняемых после выделения газа, либо в качестве меры предосторожности при возможной нехватке кислорода.
- ОТСУТСТВИЕ необходимости в соответствующих мерах безопасности при непредвиденном отключении магнитного поля, например, в рамках плана действий в экстренных ситуациях.