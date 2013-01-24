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Центр поддержки клиентов

Центр поддержки клиентов

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Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

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We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
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Что это значит?
Final CEE consent

Глобальные инфраструктура и опыт – доступны локально

При возникновении какой-либо проблемы в работе медицинского оборудования важно быстро получить помощь квалифицированного специалиста. Для этого вы можете обратиться в Центр поддержки клиентов Philips.

 

Заявка на оказание сервисного обслуживания медицинского оборудования Philips

Свяжитесь с нами

Центр-поддержки-клиентов-Philips

Если у вас:

 

  • Не включается аппарат.
  • Hа экранах появляются ошибки и предупреждающие сообщения.
  • Вышли из строя датчики.
  • Появились проблемы с качеством получаемого изображения.
  • Есть вопросы по техническим характеристикам работы аппарата.

    Свяжитесь с нами

Мы осуществляем:

  • Работы по диагностике и ремонту медицинской техники Philips.
  • Профилактическое обслуживание медицинской техники Philips в период действующей гарантии;
  • Плановые заводские модификации. медицинской техники Philips для улучшения ее работы.

 

Свяжитесь с нами 

Центр-поддержки-клиентов-Philips

Наша структура

структура-Центра-поддержки-клиентов-Philips

График работы Центра поддержки клиентов Philips:


  • Понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 (время московское)
  • Пятница: с 9.00 до 16.45 (время московское)
  • Суббота, воскресенье – выходные дни

Чтобы получить помощь, просто позвоните нам

 

Для вас работает команда из 50 профессиональных инженеров. Стаж работы каждого из них в компании Philips составляет в среднем 10 лет.

Вы можете обратиться к нам 24 часа в сутки 7 дней в неделю одним из следующих способов:

 

  • Позвонить нам:
    Телефон: 8-800-200-0881 (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов по всей России).

 

  • Отправить нам письмо по факсу или электронной почте:

Факс: 8-800-200-0881
Электронная почта: hs.rca@philips.com

 

  • Отправить заявку, воспользовавшись специальной формой:

Заполнить форму

 

 

При обращении необходимо указать следующую информацию

  • Название, адрес и телефон вашего учреждения.
  • Ваши ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты для связи с вами.
  • Наименование оборудования.
  • Серийный номер или идентификационный номер оборудования, который вы можете найти на своем аппарате.
  • Описание неисправности или причину обращения в Центр поддержки клиентов Philips.

 

Мы рассмотрим вашу заявку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки.

 

В случае, если аппарат находится на гарантии, будьте готовы предоставить гарантийный талон. В соответствии с законодательством РФ во избежание недоразумений просим также информировать вашего поставщика о неисправностях, возникших с момента поставки и до окончания гарантийного срока оборудования.

Получите необходимую поддержку
После подачи заявки на сервис неисправного аппарата:


  1. Вы получите письменное уведомление о регистрации вашей заявки с указанием ее номера для удобной коммуникации с Центром поддержки клиентов при последующих обращениях.
  2. Специалисты Центра поддержки клиентов свяжутся с вами в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявки, предложат варианты устранения проблемы и согласуют дальнейшие действия.
  3. Мы сделаем все возможное, чтобы обработать вашу заявку в максимально короткие сроки и своевременно информировать вас о результате.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю