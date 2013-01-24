- Название, адрес и телефон вашего учреждения.
- Ваши ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты для связи с вами.
- Наименование оборудования.
- Серийный номер или идентификационный номер оборудования, который вы можете найти на своем аппарате.
- Описание неисправности или причину обращения в Центр поддержки клиентов Philips.
Мы рассмотрим вашу заявку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
В случае, если аппарат находится на гарантии, будьте готовы предоставить гарантийный талон. В соответствии с законодательством РФ во избежание недоразумений просим также информировать вашего поставщика о неисправностях, возникших с момента поставки и до окончания гарантийного срока оборудования.