Philips Cybersafe

1.Источник: Palo Alto Networks’ 2020 Unit 42 IoT Threat Report.
2.Относится только к определенным номерам моделей медицинских устройств Philips. Для получения дополнительной информации обратитесь к торговому представителю компании Philips.
Угрозы информационной защиты постоянно совершенствуются. Ни одна программа информационной защиты не может гарантировать отсутствие вирусов и других уязвимостей данных. Хотя программы информационной защиты Philips обеспечивают уровень защиты от проникновения вирусов, это не является гарантией защиты от всех ситуаций. Компания Philips не дает никаких подразумеваемых гарантий соответствия какой-либо конкретной цели или коммерческой выгоды, связанных со службами защиты данных. Кроме того, клиент несет единоличную ответственность за любые вирусные вторжения, если они происходят в сети клиента, на его клиентских устройствах (включая настольные ПК, ноутбуки, планшеты или телефоны) или медицинских устройствах других производителей (не Philips).
Обновления защиты должны быть аттестованы чтобы не вызвать клинических дефектов в оборудовании перед их установкой. В целях обеспечения защиты данных пациентов, медицинское оборудование должно быть проверено на соответствие актуальным обновлениям защиты. Обновления систем защиты данных, выпукаемые компанией Philips, требуют от клиента обеспечения непрерывного соединения с оборудованием и соблюдения требований к каналу передачи данных, предъявляемым компанией Philips для осуществления этой процедуры.
Программы информационной защиты Philips предоставляются в соответствии со стандартными Условиями Оказания Услуг и Продажи компании Philips.