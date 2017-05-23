Благодаря удаленным службам наша организация стала более эффективной. Период простоя всего нашего парка сканеров минимален, что позволяет получать максимум прибыли.
Питер Шарпе (Peter Sharpe) — главный исполнительный директор, Челтнем, Глостершир
Круглосуточный проактивный мониторинг
Непрерывный анализ системы позволяет нашим специалистам обнаруживать отклонения в работе до того, как они скажутся на производительности. Таким образом сокращаются длительные периоды простоя и непредвиденные затраты.
Своевременное реагирование
Системы генерируют оповещения, которые указывают на то, что ее ключевые параметры, влияющие на производительность, отклонились от заданных технических требований. Таким образом, наши инженеры по удаленному обслуживанию готовы устранить потенциальную проблему еще до вашего звонка в сервисную службу.
Дистанционный анализ неполадок и их устранение
Благодаря нашей службе удаленной диагностики работа системы может быть проанализирована дистанционно без прерывания лечебного процесса. Планирование удаленного сервиса позволяет вам предоставлять службе доступ к системе в удобное для вас время.
Обновление и новые версии программного обеспечения
Автоматические обновления программного обеспечения могут распространяться и устанавливаться без прерывания рабочего процесса, что обеспечивает постоянное функционирование вашей системы с последней версией ПО.