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Ключевые слова для поиска

Техническое обслуживание

Удаленные службы и подключение

Мы стремимся к сокращению периодов простоя оборудования благодаря профилактическому обслуживанию, своевременному реагированию на запросы и круглосуточному проактивному мониторингу.

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Что это значит?
Final CEE consent

Эффективный и непрерывный рабочий процесс без ограничений


Простои недопустимы. Удаленные службы компании Philips дистанционно предоставляют технические, клинические и обучающие услуги, необходимые для обеспечения максимальной эффективности оборудования. Кроме того, сервис предполагает поддержку и обучение персонала.

Благодаря проактивному удаленному мониторингу и дистанционным услугам можно снизить вероятность возникновения неполадок, при необходимости ускорить их устранение, а также повысить доступность системы и производительность важнейших клинических ресурсов.
Обеспечьте бесперебойную работу ваших систем за счет проактивных действий и быстрого реагирования специалистов сервисной службы
Обеспечьте бесперебойную работу ваших систем за счет проактивных действий и быстрого реагирования специалистов сервисной службы
Повышайте эффективность системы за счет увеличения периода работоспособности
Повышайте эффективность системы за счет увеличения периода работоспособности оборудования
Обеспечьте будущий успех и займите лидирующее положение благодаря нашим инновационным решениям
Обеспечьте будущий успех и лидерство благодаря нашим инновационным решениям
Благодаря удаленным службам наша организация стала более эффективной. Период простоя всего нашего парка сканеров минимален, что позволяет получать максимум прибыли.

Питер Шарпе (Peter Sharpe) — главный исполнительный директор, Челтнем, Глостершир

Как Удаленные службы Philips могут увеличить время непрерывной работы вашего оборудования

Круглосуточный проактивный мониторинг

Круглосуточный проактивный мониторинг

Непрерывный анализ системы позволяет нашим специалистам обнаруживать отклонения в работе до того, как они скажутся на производительности. Таким образом сокращаются длительные периоды простоя и непредвиденные затраты.

Своевременное реагирование

Своевременное реагирование

Системы генерируют оповещения, которые указывают на то, что ее ключевые параметры, влияющие на производительность, отклонились от заданных технических требований. Таким образом, наши инженеры по удаленному обслуживанию готовы устранить потенциальную проблему еще до вашего звонка в сервисную службу.

Удаленная диагностика с сортировкой и устранение неполадок

Дистанционный анализ неполадок и их устранение

Благодаря нашей службе удаленной диагностики работа системы может быть проанализирована дистанционно без прерывания лечебного процесса. Планирование удаленного сервиса позволяет вам предоставлять службе доступ к системе в удобное для вас время.

Обновление и модернизация программного обеспечения

Обновление и новые версии программного обеспечения

Автоматические обновления программного обеспечения могут распространяться и устанавливаться без прерывания рабочего процесса, что обеспечивает постоянное функционирование вашей системы с последней версией ПО.

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Документация

Philips Remote Services: поддержка клиентов
Philips Remote Services: часто задаваемые вопросы о возможностях подключения и обеспечения безопасности

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю