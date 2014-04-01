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Ключевые слова для поиска

Техническое обслуживание

Сервисные договоры

Гибкие договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит), которые адаптируются к вашим бизнес-потребностям
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    Что это значит?
    Final CEE consent

    Широкий портфель услуг для решения уникальных задач технического обслуживания и удовлетворения финансовых потребностей


    Договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит) включают в себя пакеты многоуровневой технической поддержки и позволяют клиентам выбирать тот уровень обслуживания, который лучше всего соответствует индивидуальным возможностям, клиническим, операционным и финансовым целям.

     

    Наши договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит) гарантируют, что системы мониторинга пациентов, системы визуализации и аппараты ультразвуковой диагностики будут использоваться максимально эффективно под контролем специалистов, досконально знающих их особенности.

    Philips RightFit potrzeby finansowe
    Как только в этом возникнет необходимость наши специалисты будут работать вместе с вашими сотрудниками, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего оборудования.

    Основные преимущества договоров RightFit (Райт Фит)

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    Гибкие, адаптируемые планы обслуживания
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    Использование новейших технологий
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    Высокие показатели бесперебойной работы, эффективности и производительности
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    Более 7000 высококвалифицированных сервисных инженеров, проводящих обслуживание по всему миру
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    Обслуживание на протяжении всего жизненного цикла для достижения максимальной рентабельности
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    Поддержка сервисных и биомедицинских подразделений учреждения

    Предложения, основанные на ваших потребностях

     

    Многообразие договоров на обслуживание оборудования позволит вам выбрать нужный тип и уровень технической поддержки. Многоуровневая система обслуживания, от обработки обращений по телефону до поставки запасных частей и решения проблем, позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии и повышать эффективность работы персонала и организации.

     

    Портфель услуг RightFit (Райт Фит) предоставляет множество преимуществ благодаря предложениям, которые соответствуют постоянно меняющимся потребностям вашего бизнеса: 

     

    • Доступ к новейшим приложениям для постановки более точных диагнозов.
    • Помощь технических специалистов Philips, которые знают особенности вашего оборудования и могут быстро удовлетворить возникающие потребности.
    • Широкий спектр доступных услуг, включающий в себя обучение, тренинги и управление данными.
    • Удаленная служба технической поддержки и совместная работа по месту эксплуатации для быстрого разрешения проблемы.
    • Эффективное использование оборудования благодаря техническому обслуживанию и предоставлению услуг на протяжении всего жизненного цикла*

     

    *для большинства систем

    Свяжитесь с нами

    Услуги, ценность которых неизменна


    Текущие потребности

     

    Высокие показатели бесперебойной работы, эффективности и производительности

     

    Потребности в профилактических работах

     

    Профилактические меры для предотвращения периодически возникающих проблем

     

    Прогнозируемые потребности

     

    Постоянное усовершенствование оборудования, позволяющее избежать его устаревания

    Программы поддержки для специфического оборудования

    Для мониторов пациента

    Прогнозируемые расходы благодаря договорам RightFit Evolution (Райт Фит Эволюшен)

    Эти договоры о технической поддержке программного обеспечения созданы с учетом ваших требований к непрерывному совершенствованию программного обеспечения оборудования.
    Подробнее

    Для ультразвуковых систем

    Высокий уровень рентабельности благодаря договорам RightFit Value (Райт Фит Вэлью)

    Этот базовый договор является экономическим предложением, предназначенным для контроля расходов. Он охватывает все части оборудования, способствуя поддержанию качества оборудования и его рабочих характеристик.
    Подробнее

    Для систем диагностической визуализации

    Надежная работа благодаря договорам RightFit Protection (Райт Фит Протекшен)

    Этот комплексный договор включает в себя стратегическое обслуживание и поддержку на основе сотрудничества с клиентом.
    Подробнее

    Медицинская Информатика

    Договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит) для максимального использования потенциала ваших ИТ-решений.

    Предназначны для поддержки клинических показателей на базе надежной, безопасной и стабильной платформы посредством инновационных решений, всесторонней поддержки и обучения.
    Подробнее

    Проверенные возможности


    Предоставление услуг превосходного качества, в точности соответствующих вашим потребностям

     

    Точное определение потребностей

    Договоры об оказании услуг Philips RightFit (Райт Фит) — это начало доверительного сотрудничества. Сотрудничество начинается с того, что мы тщательно изучаем ваш рабочий процесс и помогаем вам определить объем потребностей и целей, прежде чем рекомендовать тот набор услуг и структуру договора, которые лучше всего соответствуют вашим приоритетам и технологиям.

     

    Гибкость — естественное условие

    Договор RightFit (Райт Фит) составляется так, чтобы найти для вас наилучший план обслуживания, а затем адаптировать его в соответствии с изменяющимися потребностями. 

     

    Наши сервисные специалисты проводят с вашими сотрудниками регулярные совещания, чтобы определить показатели производительности и потребность в услугах с учетом возможных изменений бизнес-приоритетов.

     

    Рабочие взаимоотношения

    Сервисные инженеры Philips, работающие удаленно и по месту эксплуатации оборудования, имеют все необходимые клинические знания и технические навыки, чтобы справиться с наиболее сложными задачами по обслуживанию вашей техники. Выбирая компанию Philips, вы выбираете команду специалистов с большим послужным списком сотрудничества, которая нацелена на то, чтобы использовать весь свой богатый опыт для решения ваших сервисных задач.

     

    Поддержка клиентов

    Договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит) включают в себя доступ к клинической и технической информации через центры поддержки клиентов. 

    Это позволяет вашим сотрудникам работать в партнерстве с сервисными специалистами Philips для обеспечения максимальной отдачи от вашего оборудования.

     

    Удаленная техническая поддержка*

    Благодаря растущему количеству и расширению спектра систем, поддерживающих удаленное обслуживание, инженеры Philips могут быстрее решать проблемы как дистанционно, так и на месте эксплуатации. Для минимизации незапланированных простоев Philips применяет ряд последовательных, профилактических и упреждающих методов обслуживания подключенных систем с минимальным воздействием на график приема пациентов.

     

    Щелкните здесь, чтобы загрузить инфографику об удаленном техническом обслуживании.

     

    *Для большинства систем Philips и для некоторых систем других производителей

    Свяжитесь с нами
    Ресурсы для поддержки принятия решения
    Cobalt Imaging, UK

    Отзыв клиента: Cobalt Imaging, Великобритания

    Miami Cardiac and Vascular Institute, USA

    Отзыв клиента: Кардиологический институт Майами, США

    Мнение клиента — Больница ОФМ Анталия, Турция

    Загрузить мнение клиента

    Мнение клиента — Университет Витса, Медицинский центр Дональда Гордона, Йоханнесбург, Южная Африка

    Загрузить мнение клиента

    Мнение клиента — Радиологический центр Мisr, Каир, Египет

    Загрузить мнение клиента
    Документы
    Брошюра о договорах RightFit, 140 КБ 
    Инфографика: Дистанционное техническое обслуживание

    Преимущества для пользователей

    Клинические
    Доступ к новейшим приложениям для постановки более точных диагнозов
    Технические
    Эффективное использование оборудования
    Операционные
    Оптимизация работы и профессиональная поддержка пользователей
    Финансовые
    Фиксированные цены и защита инвестиций от устаревания
    Рост и расширение организации
    Гибкие условия договоров, которые адаптируются к изменяющимся бизнес-потребностям
    Стратегические
    Актуальные идеи по совершенствованию практики, основанные на анализе данных по оборудованию и услугам
    Непрерывность
    Единый поставщик услуг для всего оборудования
    Совместимость
    Гарантированная совместимость системы и расширенная техническая поддержка

    Зачем нужно заключать договор RightFit

    Нам нужен был стратегический партнер, который полностью возьмет на себя заботу об оборудовании. Всеобъемлющий договор с Philips позволяет нам экономить за счет использования масштаба и снижает риски простоев оборудования".

    – Д-р Ахмет Арсланташ, медицинский директор, Больница ОФМ Анталия, Турция

    В диагностическом центре OMI на первом месте стоят нужды пациентов. Мы смогли этого добиться только благодаря помощи и вкладу сервисных специалистов Philips”.

    — Ким Стассович, менеджер по клинической деятельности, диагностический центр Oceanic Medical Imaging, Австралия

    Надежная работа систем очень важна для нас. Наличие договора об оказании услуг с компанией Philips, обеспечивающего как текущие консультации, так и решение крупных технических проблем, – это залог надежной работы наших систем".

    – Карен Хэклинг-Сирл, руководитель отдела МРТ, Cobalt Imaging, Великобритания

    Оптимальное инвестирование


    Мы в компании Philips понимаем важность точного соответствия спектра наших услуг конкретным потребностям вашей организации. 

    Наша консультационная модель создана для работы в рамках вашего финансового плана с целью максимального увеличения рентабельности инвестиций, повышения производительности оборудования и сокращения расходов, связанных с его поломкой.

    Свяжитесь с нами

    Сбалансированный бюджет — приоритетная задача для любой организации


    Компания Philips предлагает ряд программ, позволяющих снизить стоимость услуг. Наши пакеты финансирования отличаются гибкостью, позволяют удовлетворить различные потребности и использовать различные ресурсы.

    Обучение и тренинги


    Договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит) предлагают большой выбор для участия в клинических и технических учебных курсах. 
    Подробнее об обучении и тренингах
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    Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

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    Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
    We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
    *
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    Что это значит?
    Final CEE consent

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю