Договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит) включают в себя пакеты многоуровневой технической поддержки и позволяют клиентам выбирать тот уровень обслуживания, который лучше всего соответствует индивидуальным возможностям, клиническим, операционным и финансовым целям.
Наши договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит) гарантируют, что системы мониторинга пациентов, системы визуализации и аппараты ультразвуковой диагностики будут использоваться максимально эффективно под контролем специалистов, досконально знающих их особенности.
Многообразие договоров на обслуживание оборудования позволит вам выбрать нужный тип и уровень технической поддержки. Многоуровневая система обслуживания, от обработки обращений по телефону до поставки запасных частей и решения проблем, позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии и повышать эффективность работы персонала и организации.
Портфель услуг RightFit (Райт Фит) предоставляет множество преимуществ благодаря предложениям, которые соответствуют постоянно меняющимся потребностям вашего бизнеса:
*для большинства систем
Текущие потребности
Высокие показатели бесперебойной работы, эффективности и производительности
Потребности в профилактических работах
Профилактические меры для предотвращения периодически возникающих проблем
Прогнозируемые потребности
Постоянное усовершенствование оборудования, позволяющее избежать его устаревания
Предоставление услуг превосходного качества, в точности соответствующих вашим потребностям
Точное определение потребностей
Договоры об оказании услуг Philips RightFit (Райт Фит) — это начало доверительного сотрудничества. Сотрудничество начинается с того, что мы тщательно изучаем ваш рабочий процесс и помогаем вам определить объем потребностей и целей, прежде чем рекомендовать тот набор услуг и структуру договора, которые лучше всего соответствуют вашим приоритетам и технологиям.
Гибкость — естественное условие
Договор RightFit (Райт Фит) составляется так, чтобы найти для вас наилучший план обслуживания, а затем адаптировать его в соответствии с изменяющимися потребностями.
Наши сервисные специалисты проводят с вашими сотрудниками регулярные совещания, чтобы определить показатели производительности и потребность в услугах с учетом возможных изменений бизнес-приоритетов.
Рабочие взаимоотношения
Сервисные инженеры Philips, работающие удаленно и по месту эксплуатации оборудования, имеют все необходимые клинические знания и технические навыки, чтобы справиться с наиболее сложными задачами по обслуживанию вашей техники. Выбирая компанию Philips, вы выбираете команду специалистов с большим послужным списком сотрудничества, которая нацелена на то, чтобы использовать весь свой богатый опыт для решения ваших сервисных задач.
Поддержка клиентов
Договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит) включают в себя доступ к клинической и технической информации через центры поддержки клиентов.
Это позволяет вашим сотрудникам работать в партнерстве с сервисными специалистами Philips для обеспечения максимальной отдачи от вашего оборудования.
Удаленная техническая поддержка*
Благодаря растущему количеству и расширению спектра систем, поддерживающих удаленное обслуживание, инженеры Philips могут быстрее решать проблемы как дистанционно, так и на месте эксплуатации. Для минимизации незапланированных простоев Philips применяет ряд последовательных, профилактических и упреждающих методов обслуживания подключенных систем с минимальным воздействием на график приема пациентов.
Щелкните здесь, чтобы загрузить инфографику об удаленном техническом обслуживании.
*Для большинства систем Philips и для некоторых систем других производителей
Отзыв клиента: Cobalt Imaging, Великобритания
Отзыв клиента: Кардиологический институт Майами, США
Нам нужен был стратегический партнер, который полностью возьмет на себя заботу об оборудовании. Всеобъемлющий договор с Philips позволяет нам экономить за счет использования масштаба и снижает риски простоев оборудования".
– Д-р Ахмет Арсланташ, медицинский директор, Больница ОФМ Анталия, Турция
В диагностическом центре OMI на первом месте стоят нужды пациентов. Мы смогли этого добиться только благодаря помощи и вкладу сервисных специалистов Philips”.
— Ким Стассович, менеджер по клинической деятельности, диагностический центр Oceanic Medical Imaging, Австралия
Надежная работа систем очень важна для нас. Наличие договора об оказании услуг с компанией Philips, обеспечивающего как текущие консультации, так и решение крупных технических проблем, – это залог надежной работы наших систем".
– Карен Хэклинг-Сирл, руководитель отдела МРТ, Cobalt Imaging, Великобритания
Мы в компании Philips понимаем важность точного соответствия спектра наших услуг конкретным потребностям вашей организации.
Наша консультационная модель создана для работы в рамках вашего финансового плана с целью максимального увеличения рентабельности инвестиций, повышения производительности оборудования и сокращения расходов, связанных с его поломкой.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю