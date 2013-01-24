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Линейка продуктов для исследований периферических сосудов Philips Volcano

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    Что это значит?
    Final CEE consent

    Philips Volcano является лидером в области проведения терапии под визуальным контролем и стремится сотрудничать с медицинскими учреждениями с целью улучшения характеристик медицинской помощи, оказываемой каждому пациенту. Наши беспрепятственно интегрируемые решения позволяют совершенствовать процесс выполнения малоинвазивных процедур, помогая врачам в принятии решений, управлении процессами, оказании помощи и утверждении правильного метода лечения для каждого пациента на месте оказания медицинской помощи.

    Ниже представлены продукты для исследований периферических сосудов, доступные в настоящее время, а также связанные технологии и таблица совместимости с системами Philips Volcano Core.

    Периферия

    Совместимость с системами и технологиями Philips Volcano

    Core Mobile

    Core Mobile

    Core Mobile

    Cистема для выполнения высокоточной терапии
    Показать сведения о совместимости

    Катетеры для визуализации периферических сосудов
    • Visions .018
    • Visions .035
    • Visions .018
    • Visions .035

    Система повторного входа
    • Pioneer Plus
    • Pioneer Plus

    Технологии
    • ChromaFlo (только, Visions .018 и Pioneer Plus)
    • ВСУЗИ
    • ВГ-ВСУЗИ (только PV .014P)*
    • ChromaFlo (только, Visions .018 и Pioneer Plus)
    • ВСУЗИ
    • ВГ-ВСУЗИ (только PV .014P)*

    Атерэктомия
    • Система атерэктомии Phoenix является автономной системой, которая не требует использования системы Core или Core Mobile.
    • Система атерэктомии Phoenix является автономной системой, которая не требует использования системы Core или Core Mobile.
    * Безопасность и эффективность применения ВСУЗИ с функцией виртуальной гистологии (ВГ) для определения характеристик поражений сосудов и типов тканей не подтверждены.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю