Philips Volcano является лидером в области проведения терапии под визуальным контролем и стремится сотрудничать с медицинскими учреждениями с целью улучшения характеристик медицинской помощи, оказываемой каждому пациенту. Наши беспрепятственно интегрируемые решения позволяют совершенствовать процесс выполнения малоинвазивных процедур, помогая врачам в принятии решений, управлении процессами, оказании помощи и утверждении правильного метода лечения для каждого пациента на месте оказания медицинской помощи.
Ниже представлены продукты для исследований периферических сосудов, доступные в настоящее время, а также связанные технологии и таблица совместимости с системами Philips Volcano Core.