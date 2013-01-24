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Грудное вскармливание

Поддерживая вас инновационными решениями для грудного вскармливания


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Грудное вскармливание

Грудное вскармливание

Мы помогаем матерям дать своим детям лучший старт в жизни при помощи грудного вскармливания.


Медицинские специалисты, такие как вы – первые, с кем контактируют мамы и новорожденные. Именно поэтому ваша поддержка и консультация крайне важны.

 

Грудное вскармливание – «золотой стандарт» питания новорожденных, польза которого для матери и ребенка не вызывает сомнений. Однако, в силу разных причин не все матери практикуют исключительно грудное вскармливание, а иногда и вовсе не имеют возможности кормить грудью.

 

Наши молокоотсосы, аксессуары для ухода за грудью, а также контейнеры и пакеты для хранения грудного молока разработаны на основе широкомасштабных клинических исследований. В них принимали участие как ведущие ученые и медицинские организации, так и более 15 000 матерей по всему миру. Инновационные молокоотсосы Philips Avent созданы, чтобы обеспечить максимальный комфорт и большее количество грудного молока во время сцеживания. Они имитируют естественный процесс сосания, при этом делая процедуру сцеживания физиологичной и позволяя матери заложить основу здоровья своего малыша.

 

Продукция Philips Avent для грудного вскармливания и кормления младенцев отвечает самым высоким международным стандартам качества и производится в Великобритании10 без применения бисфенола-А. Клинические испытания нашей продукции проводились в таких авторитетных учреждениях как, например, Институт детского здоровья в Лондоне и ФГАУ «Научный центр здоровья детей» в Москве.

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю