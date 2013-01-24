

Медицинские специалисты, такие как вы – первые, с кем контактируют мамы и новорожденные. Именно поэтому ваша поддержка и консультация крайне важны.

Грудное вскармливание – «золотой стандарт» питания новорожденных, польза которого для матери и ребенка не вызывает сомнений. Однако, в силу разных причин не все матери практикуют исключительно грудное вскармливание, а иногда и вовсе не имеют возможности кормить грудью.

Наши молокоотсосы, аксессуары для ухода за грудью, а также контейнеры и пакеты для хранения грудного молока разработаны на основе широкомасштабных клинических исследований. В них принимали участие как ведущие ученые и медицинские организации, так и более 15 000 матерей по всему миру. Инновационные молокоотсосы Philips Avent созданы, чтобы обеспечить максимальный комфорт и большее количество грудного молока во время сцеживания. Они имитируют естественный процесс сосания, при этом делая процедуру сцеживания физиологичной и позволяя матери заложить основу здоровья своего малыша.

Продукция Philips Avent для грудного вскармливания и кормления младенцев отвечает самым высоким международным стандартам качества и производится в Великобритании10 без применения бисфенола-А. Клинические испытания нашей продукции проводились в таких авторитетных учреждениях как, например, Институт детского здоровья в Лондоне и ФГАУ «Научный центр здоровья детей» в Москве.