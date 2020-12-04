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Инновации и стратегии

Аналитика данных и цифровая трансформация

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Эффективное внедрение новых технологий и стратегии управления данными

 

Внедрение инноваций в сфере здравоохранения требует от организаций не только непрерывной адаптации к новым технологиям и отраслевым тенденциям, но и эффективного управления данными о пациентах и системными данными.

 

Уникальный опыт наших экспертов позволяет эффективно внедрить инновационные решения, актуальные именно для вашей организации: от возможностей  принимать обоснованные клинические решения до цифровизации медицинского обслуживания.

Наши услуги

Лаборатории HealthSuite

 

Помощь в решении комплексных задач в сфере здравоохранения с применением подхода соавторства и совместного внедрения инноваций, а также эффективное использование клинических, технологических и проектных знаний компании Philips.

Панели анализа производительности

 

Доступные в режиме онлайн информационные панели на основании аналитических данных дают наглядное представление о предшествующем и текущем состоянии показателей производительности, позволяют определить проблемные области и способствуют внедрению инициатив по улучшению производительности.

Динамическое моделирование

 

Эффективные инструменты моделирования в формате 3D и технологии «интеллектуального» сбора данных, а также проектное управление в области медицинского обслуживания позволяют проводить стресс-тесты и выполнять оценку текущего и прогнозируемого состояния рабочих процессов, процедур и конфигураций.

Узнайте, как мы участвуем в преобразовании системы здравоохранения

Заголовок Mcleod cs

Сокращение времени от поступления пациента в отделение неотложной помощи до триажа на 87,5 % в больнице McLeod Health Clarendon

Повышение производительности отделения неотложной помощи за счет оптимизации рабочих процессов при помощи панели анализа производительности. 

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

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