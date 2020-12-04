Внедрение инноваций в сфере здравоохранения требует от организаций не только непрерывной адаптации к новым технологиям и отраслевым тенденциям, но и эффективного управления данными о пациентах и системными данными. Уникальный опыт наших экспертов позволяет эффективно внедрить инновационные решения, актуальные именно для вашей организации: от возможностей принимать обоснованные клинические решения до цифровизации медицинского обслуживания.
Внедрение инноваций в сфере здравоохранения требует от организаций не только непрерывной адаптации к новым технологиям и отраслевым тенденциям, но и эффективного управления данными о пациентах и системными данными.
Уникальный опыт наших экспертов позволяет эффективно внедрить инновационные решения, актуальные именно для вашей организации: от возможностей принимать обоснованные клинические решения до цифровизации медицинского обслуживания.
Помощь в решении комплексных задач в сфере здравоохранения с применением подхода соавторства и совместного внедрения инноваций, а также эффективное использование клинических, технологических и проектных знаний компании Philips.
Помощь в решении комплексных задач в сфере здравоохранения с применением подхода соавторства и совместного внедрения инноваций, а также эффективное использование клинических, технологических и проектных знаний компании Philips.
Доступные в режиме онлайн информационные панели на основании аналитических данных дают наглядное представление о предшествующем и текущем состоянии показателей производительности, позволяют определить проблемные области и способствуют внедрению инициатив по улучшению производительности.
Доступные в режиме онлайн информационные панели на основании аналитических данных дают наглядное представление о предшествующем и текущем состоянии показателей производительности, позволяют определить проблемные области и способствуют внедрению инициатив по улучшению производительности.
Эффективные инструменты моделирования в формате 3D и технологии «интеллектуального» сбора данных, а также проектное управление в области медицинского обслуживания позволяют проводить стресс-тесты и выполнять оценку текущего и прогнозируемого состояния рабочих процессов, процедур и конфигураций.
Эффективные инструменты моделирования в формате 3D и технологии «интеллектуального» сбора данных, а также проектное управление в области медицинского обслуживания позволяют проводить стресс-тесты и выполнять оценку текущего и прогнозируемого состояния рабочих процессов, процедур и конфигураций.
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