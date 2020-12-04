Внедрение инноваций в сфере здравоохранения требует от организаций не только непрерывной адаптации к новым технологиям и отраслевым тенденциям, но и эффективного управления данными о пациентах и системными данными.

Уникальный опыт наших экспертов позволяет эффективно внедрить инновационные решения, актуальные именно для вашей организации: от возможностей принимать обоснованные клинические решения до цифровизации медицинского обслуживания.