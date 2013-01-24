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Дисплей Multi-Touch

24BDL4151T/00
Общая оценка / 5
  • Возможности персонализации Возможности персонализации Возможности персонализации
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    Дисплей Multi-Touch

    24BDL4151T/00
    Общая оценка / 5

    Возможности персонализации

    Рекламируйте. Передавайте информацию. Привлекайте аудиторию. Этот четкий и быстрый интеллектуальный дисплей Philips Multi-Touch является отличным универсальным решением. Простое удаленное управление контентом и подключение модулей 4G. Гибкие возможности установки благодаря технологии Power-over-Ethernet Узнать обо всех преимуществах

    Дисплей Multi-Touch

    Возможности персонализации

    Рекламируйте. Передавайте информацию. Привлекайте аудиторию. Этот четкий и быстрый интеллектуальный дисплей Philips Multi-Touch является отличным универсальным решением. Простое удаленное управление контентом и подключение модулей 4G. Гибкие возможности установки благодаря технологии Power-over-Ethernet Узнать обо всех преимуществах

    Возможности персонализации

    Рекламируйте. Передавайте информацию. Привлекайте аудиторию. Этот четкий и быстрый интеллектуальный дисплей Philips Multi-Touch является отличным универсальным решением. Простое удаленное управление контентом и подключение модулей 4G. Гибкие возможности установки благодаря технологии Power-over-Ethernet Узнать обо всех преимуществах

    Дисплей Multi-Touch

    Возможности персонализации

    Рекламируйте. Передавайте информацию. Привлекайте аудиторию. Этот четкий и быстрый интеллектуальный дисплей Philips Multi-Touch является отличным универсальным решением. Простое удаленное управление контентом и подключение модулей 4G. Гибкие возможности установки благодаря технологии Power-over-Ethernet Узнать обо всех преимуществах

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      Возможности персонализации

      Компактный дисплей Multi-Touch.

      • 24"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch
      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Встроенный планировщик расписаний позволяет с легкостью настраивать запуск тех или иных приложений или контента в определенное время.

      Встроенная камера, микрофон и динамик

      Встроенная камера, микрофон и динамик делают этот маленький сенсорный экран по-настоящему универсальным интеллектуальным решением. Используйте его для определения различных показателей аудитории, футбольной аналитики и многого другого. Используйте мощные приложения Android AI для демонстрации персонализированного контента или просто применяйте дисплей для проведения видеоконференций.

      Простая установка с технологией PoE+

      Вы можете разместить профессиональный дисплей Philips практически в любом месте. PoE+ обеспечивает питание и передачу данных на дисплей посредством одного кабеля Ethernet. Вам не потребуется розетка электросети, но адаптер питания также входит в комплект на случай, если вы предпочитаете работать со штекерным соединением.

      Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

      Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

      CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

      Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

      Встроенный слот mPCIe для подключения дополнительного модуля 4G/LTE

      Без труда подключайте модули 4G/LTE к вашему профессиональному дисплею Philips. Встроенный слот mPCIe позволяет дисплею выполнять подключение к другим устройствам в выбранной сети Wi-Fi. Это очень полезно, если вы устанавливаете дисплей в банке или ином государственном учреждении, где осуществление доступа к основной локальной сети невозможно.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        59,94  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        23,6  (дюймы)
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080
        Яркость
        210  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        5  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        170  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        160  градусов
        Цвета дисплея
        16,7 M

      • Операционная система

        Операционная система
        Android 7.1.2

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        • RK3399
        • TSUMOP88CDT9-1
        Память
        4 ГБ DDR3
        Разъем карты памяти MicroSD
        Micro SD 2.0 (карта SD/SDHC до 128 ГБ)
        Внутренняя память
        16 ГБ EMMC

      • Камера

        Камера
        Встроенная, 2 МП/1080P (1920 x 1080)

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x 2 Вт

      • Связь

        Wi-Fi/ WLAN
        На плате IEEE802.11 b/g/n/ac 2,4/5 ГГц
        Внешний разъем 4G mPCIe
        Да

      • Подключения

        Другие подключения
        micro SD
        USB
        • USB 2.0 x 1
        • USB 3.0 x 1 с быстрой зарядкой
        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
        Внешнее управление
        RJ45
        Видеовход
        HDMI
        Видеовыход
        HDMI

      • Комфорт

        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Другие удобства
        Акселерометр для автоповорота
        Возможность сетевого управления
        • RJ45
        • Wi-Fi

      • Питание

        Электропитание
        100–240 В~, 50–60 Гц, 1,5 А
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        25  Вт
        PoE+ (питание через Ethernet)
        44–57 В пост. тока, 1,2 А
        Потребление (макс.)
        45 Вт

      • Разрешения надзорных органов/ другое

        Подтвержденное соответствие нормативам
        • IEC 60950 класс A
        • CB
        • CCC
        • CE
        • C-Tick
        • FCC класса A
        • GS
        • PSE
        • TUV
        • UL
        Гарантия
        3 года (где применимо)

      • Аксессуары

        Подставка
        настольная подставка (только пейзажная ориентация)
        Входящие в комплект аксессуары
        • Адаптер питания пост. тока
        • Кабель HDMI
        • Розетка
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель USB
        Аксессуары в комплекте
        • Винты для платы модуля 4G (2 шт.)
        • Винты для подставки (4 шт.)
        • Зажим для кабеля (2 шт.)

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–45  °C
        Относительная влажность
        рабочая: 30~80 %, хранение: 10-85 %  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (хранение)
        –10~60  °C

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский

      • Размеры

        Ширина устройства
        566,50  миллиметра
        Высота устройства
        361,10  миллиметра
        Глубина устройства
        49,20  миллиметра
        Вес продукта
        4,7 кг
        Крепление VESA
        100 x 100 M4
        Глубина устройства (в дюймах)
        1,94  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        14,22  (дюймы)
        Ширина устройства (в дюймах)
        22,3  (дюймы)
        Ширина рамки
        22,6 мм (Л/П), 30,8 мм (В), 33,9 мм (Н)
        Вес изделия (фунты)
        10,36  фунта

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB — воспроизведение видео
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1024x768, 60,70 Гц
        • 1280 x 1024, 60,67 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 640 x 480, 60 Гц
        • 640 x 480, 72 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Адаптер питания пост. тока
      • Кабель HDMI
      • Розетка
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель USB

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