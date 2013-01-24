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Профессиональные ТВ

32HFL2889S/12
Общая оценка / 5
  • Чем проще, тем лучше Чем проще, тем лучше Чем проще, тем лучше
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    Профессиональные ТВ

    32HFL2889S/12

    Чем проще, тем лучше

    Где бы ни находился этот профессиональный телевизор — от гостиничного номера до зала совета директоров — он обеспечит фирменное качество изображения Philips по доступной цене. Оцените простоту и скорость подготовки к работе, а также удобство настройки экрана приветствия.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Чем проще, тем лучше

    Где бы ни находился этот профессиональный телевизор — от гостиничного номера до зала совета директоров — он обеспечит фирменное качество изображения Philips по доступной цене. Оцените простоту и скорость подготовки к работе, а также удобство настройки экрана приветствия.

    Чем проще, тем лучше

    Где бы ни находился этот профессиональный телевизор — от гостиничного номера до зала совета директоров — он обеспечит фирменное качество изображения Philips по доступной цене. Оцените простоту и скорость подготовки к работе, а также удобство настройки экрана приветствия.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Чем проще, тем лучше

    Где бы ни находился этот профессиональный телевизор — от гостиничного номера до зала совета директоров — он обеспечит фирменное качество изображения Philips по доступной цене. Оцените простоту и скорость подготовки к работе, а также удобство настройки экрана приветствия.

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      Автономный профессиональный телевизор.

      • 32" Studio
      • DVB-T2/C/S2

      Совмещенная поддержка аналоговых каналов и каналов DVB-T/C/S

      Единый интегрированный список ТВ-каналов позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой (T/C/S) канал.

      Мгновенное USB-копирование исходных настроек. Быстрая настройка профессиональных ТВ

      Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

      Блокировка меню и элементов управления

      Включив или выключив внешнюю блокировку управления, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

      Автовоспроизведение с USB. Музыка, фильмы и другие развлечения

      Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает расходы на эксплуатацию.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        Светодиодный HD-телевизор
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        80  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        32  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Яркость
        250  кд/м²
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)

      • Аудио

        Выходная мощность
        12 (2 x 6)  Вт
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Характеристики звука
        • Эквалайзер
        • Баланс
        • АРГ
        • Режим Incredible Surround
        • Динамические басы

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        • DVB-T2/C/S2
        • HEVC FHD (до 1080p60)
        Аналоговое телевидение
        • PAL
        • SECAM

      • Подключения (задняя панель)

        Антенна
        • IEC-75
        • F-тип
        HDMI1
        • HDMI 1.4
        • ARC
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Выход для цифрового аудиосигнала
        Оптический
        Scart
        • CVBS
        • RGB
        • SVHS
        Вход VGA
        15-контактный D-sub

      • Подключения (боковая панель)

        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3
        А/В вход
        CVBS + RCA (левый/правый)
        Выход для наушников
        Мини-разъем
        USB 1
        Порт USB 2.0

      • Расширенные возможности подключения

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ

      • Особенности

        Цифровые сервисы
        • Субтитры
        • Телетекст
        • MHEG
        • Сейчас и далее
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        Удобство использования
        • Стиль изображения
        • Стиль звука
        Внешние элементы управления
        Джойстик

      • Специальные гостиничные функции

        Гостиничный режим
        • Блокировка джойстика
        • Блокировка меню
        • Блокировка меню установки
        • Ограничение громкости (в том числе для кнопки HP)
        Режим ограничения для особых учреждений
        • Режима повышенной безопасности
        • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
        Символика
        Приветственный логотип
        Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
        • по USB
        • Мгновенное копирование исходных настроек
        Настройка экрана запуска
        • Канал/источник
        • Стиль изображения
        • Громкость (в том числе для кнопки HP)
        Таймер
        • Таймер отключения
        • Сигнал будильника
        Каналы
        • Единый список каналов
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        Управление
        Блокировка автообновления каналов
        Регулятор мощности
        Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        Пульт ДУ
        • Фиксация кабеля
        • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
        Защита от краж
        Замок Kensington

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        Многофункциональный пульт ДУ
        Комфорт
        Выход для наушников

      • Мультимедиа

        Мультимедийные подключения
        USB
        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • HEVC
        • TS
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • SSA
        • ASS
        • SMI
        • TXT
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        Поддерживаемые форматы изображения
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
        до 1920 x 1080p при 30 Гц

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Пульт ДУ 22AV1407A/12
        • 2 батареи типа AAA
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        Дополнительный
        • Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12
        • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Маркировка класса энергоэффективности
        A+
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        31  Вт
        Потребление электроэнергии в год
        45  кВт/ч
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        Режим ECO
        Температура окружающей среды
        5 °C – 45 °C

      • Размеры

        Ширина устройства
        735  миллиметра
        Высота устройства
        442  миллиметра
        Глубина устройства
        77/89  миллиметра
        Ширина с подставкой
        735  миллиметра
        Высота с подставкой
        478  миллиметра
        Глубина с подставкой
        184  миллиметра
        Вес продукта
        5,1  кг
        Вес изделия с подставкой
        5,6  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        • M4
        • 200 x 100 мм

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Настольная подставка
      • Гарантийный талон

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          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.