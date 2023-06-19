    Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный UHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 20 точек касания.

    Дисплей Multi-Touch с 20 точками касания.

    • 43"
    • На базе ОС Android
    • Multi-touch
    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

    CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

    Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

    FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

    Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

    CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

    Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

    Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

    Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

    Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

    Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android 8 обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      108.0  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      43  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      3840 x 2160
      Шаг пикселей
      0,2451 (Г) x 0,2451 (В) мм
      Оптимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Яркость
      400  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 млрд
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1200:1
      Время отклика (типич.)
      8  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • 3D гребенчатый фильтр
      • Компенсация движ., деинтерлейсинг
      • Прогрессивное сканирование
      • 3D MA деинтерлейсинг
      • Динамическое повышение контрастности
      Обработка поверхности
      Антибликовое покрытие
      Технология панели
      IPS
      Операционная система
      Android 8.0

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      Разъем 3,5 мм
      Видеовход
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (Тип A), 2 шт.
      • USB 2.0 (Тип B), 1 шт.
      • VGA (аналоговый D-Sub) (x1)
      Аудиовход
      Разъем 3,5 мм
      Другие подключения
      • micro SD
      • OPS
      Внешнее управление
      • RJ45
      • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
      • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм

    • Комфорт

      Ориентация
      • Альбомный режим (18/7)
      • Портретный режим (18/7)
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей, низкая яркость
      Управление с клавиатуры
      • Скрытое
      • Блокируемый
      Сигнал пульта ДУ
      Блокируемый
      Сквозной канал сигнала
      • RS232
      • Проходной вход IR
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Возможность сетевого управления
      • RS232
      • RJ45

    • Звук

      Встроенные АС
      2 x 10 Вт

    • Питание

      Электропитание
      100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
      Потребляемая мощность (типич.)
      100  Вт
      Потребление (макс.)
      220 Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <0,5 Вт
      Функции энергосбережения
      Smart Power
      Маркировка класса энергоэффективности
      G

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
      • 1024 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 800, 60 Гц
      • 1280 x 1024, 60 Гц
      • 1360 x 768, 60 Гц
      • 1366 x 768, 60 Гц
      • 1440 x 900, 60 Гц
      • 1600 x 1200, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      • 1920 x 1200, 60 Гц
      • 3840 x 2160, 60 Гц, 50 Гц
      • 720 x 400, 70 Гц
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
      Видеоформаты
      • 480i, 60 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 576p, 50 Гц
      • 576i, 50 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц
      • 1080i; 50, 60 Гц
      • 1080p, 50, 60 Гц
      • 1080i, 25, 30 Гц
      • 3840 x 2160, 24, 25 Гц
      • 3840 x 2160, 30 Гц
      • 480i, 30, 60 Гц
      • 576i, 25, 50 Гц

    • Размеры

      Ширина устройства
      1004,4  миллиметра
      Вес продукта
      18,54  кг
      Высота устройства
      592,6  миллиметра
      Глубина устройства
      75,3 (глубина с настенным креплением) / 109,2(глубина с внешним блоком OPS)  миллиметра
      Ширина устройства (в дюймах)
      39,54  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      23.33  (дюймы)
      Настенное крепление
      200 x 200 мм, M6
      Глубина устройства (в дюймах)
      2,96 (глубина с настенным креплением) / 4,30 (глубина с внешним блоком OPS)  (дюймы)
      Ширина рамки
      16,3 мм (сверху/слева/справа/снизу)
      Вес изделия (фунты)
      40,87  фунта

    • Условия эксплуатации

      Высота
      0–3000 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C
      Относительная влажность (во время работы)
      20–80 % (без конденсации)
      Относительная влажность (во время хранения)
      5–95 % (без конденсации)

    • Мультимедийные приложения

      USB — воспроизведение видео
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB — воспроизведение изображений
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      USB — воспроизведение аудио
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Встроенный плеер

      ЦП/процессор
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Память
      • 2 ГБ DDR3
      • 8 ГБ
      Wi-Fi
      • 2,4 ГГц
      • 5 ГГц

    • Аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      • Ткань для очистки (x1)
      • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
      • Логотип Philips (x1)
      • Кабель питания (3 м)
      • Краткое руководство (x1)
      • Пульт ДУ и батареи типа AAA
      • Кабель RS232 (3 м) (x1)
      • Кабель шлейфового соединения RS232 (x1)
      • Крышка для USB и винт (1 шт.)
      Подставка
      BM05922 (дополнительно)

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Арабский
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Японский
      • Польский
      • Испанский
      • Турецкий
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Традиционный китайский
      • Датский
      • Голландский
      • Финский
      • Норвежский
      • Португальский
      • Шведский
      Гарантия
      Гарантия на 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CE
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • FCC класса A
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB

    • Характеристики

      Технология Multi-Touch
      IRHE
      Точки касания
      20 одновременно активных точек касания
      Plug & Play
      Поддержка стандарта HID
      Защитное стекло
      Закаленное защитное стекло 3 мм

