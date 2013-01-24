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Signage Solutions Дисплей D-Line

43BDL4031D/00
Общая оценка / 5
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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    43BDL4031D/00

    Передавайте информацию без лишних усилий.

    Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем Philips D-Line Full HD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Передавайте информацию без лишних усилий.

    Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем Philips D-Line Full HD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения.

    Передавайте информацию без лишних усилий.

    Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем Philips D-Line Full HD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Передавайте информацию без лишних усилий.

    Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем Philips D-Line Full HD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения.

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      Передавайте информацию без лишних усилий.

      Интеллектуальный и высокопроизводительный дисплей 24:7.

      • 43"
      • Боковая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      • 450 кд/м²
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

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      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        108  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        42,5  (дюймы)
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        450  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1100:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        12  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,4902 x 0,4902 мм
        Цвета дисплея
        16,7 миллиона
        Технология панели
        IPS
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 2160p, 30 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц

      • Подключения

        Видеовход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI (x 2)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        Видеовыход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)

      • Комфорт

        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей
        Ячеечная матрица
        До 15 x 15
        Управление с клавиатуры
        • Блокируемый
        • Скрытое
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        Сквозной канал сигнала
        • Проходной вход IR
        • DVI
        Изображение в изображении
        PIP

      • Размеры

        Ширина рамки
        9,6 мм (сверху/слева/справа), 15,7 мм (снизу)
        Ширина устройства
        965,0  миллиметра
        Высота устройства
        559,3  миллиметра
        Глубина устройства
        45,5  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        37,99  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        22,02  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        1,79  (дюймы)
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M6
        Вес продукта
        10,41  кг
        Вес изделия (фунты)
        22,95  фунта

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        5~40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        -10–50  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Высота
        0–3000 м
        Относительная влажность (во время работы)
        10–90 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        0–100 % (без конденсации)

      • Мощность

        Потребление (в режиме работы)
        120 Вт (макс.)
        Электропитание
        100~240 В пост. тока, 2,5 А
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        65  Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        Аксессуары в комплекте
        • Набор для выравнивания граней (1) — 2 шт.
        • Набор для выравнивания граней (2) — 1 шт.
        • Винт M3 (x1)
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Крышка отсека для карты SD (x1)
        • Винт с накатанной головкой (x8)
        Подставка
        BM05922 (универсальная подставка L)(дополнительно)

      • Прочее

        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CB
        • CE
        • EAC
        • FCC класса A
        • PSB
        • UL/cUL
        • ЭМП
        • EnergyStar 8.0

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя

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