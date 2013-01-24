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Signage Solutions Дисплей D-Line

49BDL4150D/00
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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    49BDL4150D/00

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    Профессиональный дисплей Philips D-Line 4K UHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Говорите больше

    Профессиональный дисплей Philips D-Line 4K UHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.

    Говорите больше

    Профессиональный дисплей Philips D-Line 4K UHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Говорите больше

    Профессиональный дисплей Philips D-Line 4K UHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips гарантирует естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.

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      Интеллектуальный и быстрый дисплей 24:7.

      • 49"
      • На базе ОС Android
      • 500 кд/м²
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      QuadViewer. Воспроизводите на экране сигнал с четырех источников.

      QuadViewer. Воспроизводите на экране сигнал с четырех источников.

      Превратите одиночный профессиональный дисплей Philips в видеостену 2x2 с нулевым межэкранным расстоянием. Подключение четырех независимых источников позволяет вам одновременно воспроизводить несколько видеоканалов. Просто укажите место расположения нужных источников на дисплее. Идеально подходит для комнат управления трансляциями, где важна четкость отображения изображения одновременно с нескольких камер.

      Встроенный браузер HTML5. Воспроизводите и управляйте онлайн-контентом

      Встроенный браузер HTML5. Воспроизводите и управляйте онлайн-контентом

      Android 7. Выделенный процессор Android

      Управляйте профессиональным дисплеем Philips через Интернет-подключение. Интегрированная ОС Android (система на кристалле) позволяет устанавливать веб-приложения Android, а также приложения по умолчанию напрямую на дисплей. Встроенный планировщик расписания делает проще процедуру запуска приложении определенными пользователями или в нужное время суток.

      CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

      Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

      Встроенный слот mPCIe для подключения дополнительного модуля 4G/LTE

      Без труда подключайте модули 4G/LTE к вашему профессиональному дисплею Philips. Встроенный слот mPCIe позволяет дисплею выполнять подключение к другим устройствам в выбранной сети Wi-Fi. Это очень полезно, если вы устанавливаете дисплей в банке или ином государственном учреждении, где осуществление доступа к основной локальной сети невозможно.

      Контроль воспроизведения для контента Android. Будьте в курсе того, какой контент воспроизводится сейчас

      Будьте уверены, что ваш профессиональный дисплей Philips на базе Android показывает нужный контент даже в ваше отсутствие. При воспроизведении контента посредством встроенного медиапроигрывателя вы можете установить параметр, при котором дисплей будет автоматически делать снимки экрана с определенным интервалом. Снимки экрана хранятся во внутренней памяти дисплея, но вы можете выбрать опцию их отправки на ваш адрес электронной почты.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        48,5  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        123,2  см
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        500  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1100:1
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Шаг пикселей
        0,27963 [мм] × 0,27963 [мм]
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Операционная система
        Android 7.1.2

      • Подключения

        Видеовход
        • DVI-D
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI 2.0 (x3)
        Видеовыход
        DisplayPort 1.2 (x1)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        • SPDIF
        • Разъем 3,5 мм
        • Подключение внешних динамиков
        Другие подключения
        • Micro USB (x1) (OTG)
        • Порт USB 2.0
        • USB 3.0
        • mPCIe
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 4096 x 2160, 24 Гц
        • 3840 x 2160, 24,25,30,60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1440 x 1050, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60, 75 Гц
        • 1400 x 1050 ,60, 75 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280x1024, 60,67,75 Гц
        • 1280 x 960, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60, 75 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц, 75 Гц
        • 1280 x 720, 60, 70 Гц
        • 1152 x 900, 66 Гц
        • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
        • 1024x768, 60,70 Гц
        • 960x720, 75 Гц
        • 848 x 480, 60 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 640 x 350, 70 Гц
        Видеоформаты
        • 4K x 2K, 50,60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1104,2  миллиметра
        Высота устройства
        637  миллиметра
        Глубина устройства
        65,4 мм (настенный кронштейн) / 69,6 мм (подставка)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        43,47  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        25,08  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        2,57 мм (настенный кронштейн) / 2,74 мм (подставка)  (дюймы)
        Ширина рамки
        12,2 мм (сверху); 12,7 мм (справа/слева); 15,8 мм (снизу)
        Вес изделия (фунты)
        46,07  фунта
        Вес продукта
        20,9  кг
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M6

      • Комфорт

        Ориентация
        • Ландшафтный
        • Портретная
        Ячеечная матрица
        До 10 x 15
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • Проходной вход IR
        • DisplayPort
        Возможность сетевого управления
        • RJ45
        • RS232
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости

      • Мощность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,5 Вт
        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Потребляемая мощность (типич.)
        135  Вт
        Потребление (макс.)
        194 Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Высота
        0–3000 м
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Относительная влажность (во время работы)
        20–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        5–95 % (без конденсации)

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель RS232
        • Шнур питания сети переменного тока
        Подставка
        BM05922 (дополнительно)
        Аксессуары в комплекте
        • Винт M2 (x2)
        • Винт M3 (x1)
        • Логотип Philips
        • Кабель шлейфового соединения RS232 (1,8 м
        • Крышка отсека для карты SD (x1)
        • Двухполюсная антенна (x2)
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB — воспроизведение видео
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Испанский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Итальянский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • BSMI
        • CB
        • CE
        • CU
        • FCC класса A
        • PSB
        • RoHS
        • UL/cUL
        • EMC
        • ЭМП
        • VCCI
        • EnergyStar 8.0
        • J-Moss
        • PSE
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        • Двухъядерный Cortex-A72, тактовая частота 2 ГГц
        • Четырехъядерный Cortex-A53, тактовая частота 1,5 ГГц
        • RK3399
        GPU
        ARM Mali-T864 MP4
        Память
        4 ГБ DDR3
        Накопитель
        16 ГБ EMMC
        Wi-Fi
        • 2T2R
        • 802.11 ac/a/b/g/n
        • WCT07R2201

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель RS232
      • Шнур питания сети переменного тока

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