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Signage Solutions Дисплей Q-Line

50BDL3510Q/00
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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    50BDL3510Q/00

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

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      Новый уровень

      Простой в настройке дисплей 18:7.

      • 50"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Ultra HD
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

      Встроенный медиаплеер. Легко планируйте отображение контента с USB-накопителя

      Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        125,7  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        49,5  (дюймы)
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        400  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        4000:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,372 x 0,372 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Технология панели
        VA
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        Клиническая визуализация
        Предустановка D-Image (совместимо с DICOM Part 14)

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 1152 x 864, 75 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 3840 x 2160, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 720p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Подключения

        Видеовход
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

      • Комфорт

        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Ячеечная матрица
        До 15 x 15
        Запуск
        • Задержка включения
        • Статус включения
        • Устройство загрузки
        Окно загрузки
        Включение или выключение логотипа Philips
        Управление с клавиатуры
        • Блокируемый
        • Скрытое
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Ориентация
        • Ландшафтный
        • Портретная
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый

      • Размеры

        Ширина рамки
        14,9 мм (со всех сторон)
        Ширина устройства
        1128,4  миллиметра
        Высота устройства
        649,0  миллиметра
        Глубина устройства
        63,5  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        44,43  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        25,55  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        2,50  (дюймы)
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M6
        Вес продукта
        14,8  кг
        Вес изделия (фунты)
        32,63  фунта

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Высота
        0–3000 м
        Относительная влажность (во время работы)
        Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        Относительная влажность 5–95 % (без конденсации)

      • Питание

        Электропитание
        100–240 В~, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Потребление (макс.)
        165 Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        105  Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • H.264
        • JPEG
        • MPEG
        • WMV3
        USB — воспроизведение изображений
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • WMA
        • HEAAC
        • MPEG

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        Аксессуары в комплекте
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Логотип Philips
        • Крышка для USB и винт (x2)
        Подставка
        BM05922 (дополнительно)

      • Прочее

        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • CU
        • EPA
        • ETL
        • FCC класса A
        • VCCI

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя

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