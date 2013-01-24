Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Батарейки для пульта ДУ
- Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ
- Кабель RS232
Привлекайте аудиторию
Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Привлекайте аудиторию
Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов.
Привлекайте аудиторию
Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Привлекайте аудиторию
Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.
Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.
Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.
Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).
Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.
Привлекайте аудиторию в ярких или полуоткрытых пространствах. Дисплей высокой яркости 2500 кд/м2 обеспечивает четкое изображение в местах, куда попадает много дневного света. Отлично подойдет для витрин и уличных информационных табло.
Изображение/дисплей
Подключения
Размеры
Комфорт
Мощность
Звук
Условия эксплуатации
Аксессуары
Прочее
Мультимедийные приложения
Поддерживаемое разрешение дисплея