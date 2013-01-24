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Signage Solutions Дисплей D-Line

55BDL4031D/00
Общая оценка / 5
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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    55BDL4031D/00

    Передавайте информацию без лишних усилий.

    Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем Philips D-Line Full HD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Передавайте информацию без лишних усилий.

    Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем Philips D-Line Full HD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения.

    Передавайте информацию без лишних усилий.

    Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем Philips D-Line Full HD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Передавайте информацию без лишних усилий.

    Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем Philips D-Line Full HD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения.

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      Передавайте информацию без лишних усилий.

      Интеллектуальный и высокопроизводительный дисплей 24:7.

      • 55"
      • Боковая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      • 450 кд/м²
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        54,6  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        139  см
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        450  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1100:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        12  мс
        Шаг пикселей
        0,630 x 0,630 мм
        Цвета дисплея
        16,7 миллиона
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        Технология панели
        IPS
        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)

      • Подключения

        Видеовход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI (x 2)
        Видеовыход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства (в дюймах)
        48,56  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        27,96  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        1,79  (дюймы)
        Ширина устройства
        1233,4  миллиметра
        Высота устройства
        710,3  миллиметра
        Глубина устройства
        45,5  миллиметра
        Ширина рамки
        9,6 мм (сверху/слева/справа), 15,7 мм (снизу)
        Вес изделия (фунты)
        39,68  фунта
        Вес продукта
        18,0  кг
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M6

      • Комфорт

        Ячеечная матрица
        До 15 x 15
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • DisplayPort
        • Проходной вход IR
        • DVI
        Возможность сетевого управления
        • RJ45
        • RS232
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей
        Изображение в изображении
        PIP

      • Мощность

        Потребление (в режиме работы)
        150 Вт (макс.)
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт
        Электропитание
        100~240 В пост. тока, 2,5 А
        Потребляемая мощность (типич.)
        85  Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Высота
        0–3000 м
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Относительная влажность (во время работы)
        Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        Относительная влажность 5–95 % (без конденсации)

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x 10 Вт (среднеквадр.)

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель RS232
        Аксессуары в комплекте
        • Набор для выравнивания граней (1) — 2 шт.
        • Набор для выравнивания граней (2) — 1 шт.
        • Винт M3 (x1)
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Крышка отсека для карты SD (x1)
        • Винт с накатанной головкой (x8)
        Подставка
        BM05922 (универсальная подставка L)(дополнительно)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Испанский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • BSMI
        • CB
        • EAC
        • FCC класса A
        • PSB
        • UL/cUL
        • ЭМП
        • EnergyStar 8.0
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель RS232

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