Другие продукты в комплекте
- Кабель RS232
- Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ и батареи типа AAA
Интерактивный дисплей для конференций
Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Android достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интерактивный дисплей для конференций
Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Android достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.
Интерактивный дисплей для конференций
Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Android достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интерактивный дисплей для конференций
Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Android достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.
Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
Отображайте до 4 источников на одном экране. Беспроводная передача изображения на экран позволяет одновременно подключать несколько устройств для быстрого переключения между контентом в нужный момент времени. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь дополнительным интерфейсом подключения HDMI для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.
Емкостный сенсорный экран обеспечивает современный внешний вид дисплея с рамкой всего 1,5 мм! Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 10 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов.
Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.
Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.
Готовое к использованию ПО для видеоконференции позволит без труда совершать как одиночные, так и групповые видеозвонки. Просто воспользуйтесь камерой или установите комплект Logitech Meetup для доступа ко всем возможностям ConferenceCam.
Интегрируйте профессиональный дисплей Philips в сеть Crestron для управления в полностью дистанционном режиме с помощью ноутбука, ПК или мобильного устройства. Включайте и отключайте дисплей, управляйте расписанием показа, настраивайте параметры и легко подключайте внешние устройства. Crestron Connected® является быстрым, надежным и безопасным корпоративным решением для управления системой.
Изображение/дисплей
Подключения
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Комфорт
Питание
Условия эксплуатации
Звук
Аксессуары
Мультимедийные приложения
Прочее
Встроенный плеер
Интерактивность Multi-touch