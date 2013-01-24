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Signage Solutions Дисплей C-Line

55BDL6051C/00
Общая оценка / 5
  • Интерактивный дисплей для конференций Интерактивный дисплей для конференций Интерактивный дисплей для конференций
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    Signage Solutions Дисплей C-Line

    55BDL6051C/00

    Интерактивный дисплей для конференций

    Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Android достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

    Signage Solutions Дисплей C-Line

    Интерактивный дисплей для конференций

    Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Android достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

    Интерактивный дисплей для конференций

    Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Android достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

    Signage Solutions Дисплей C-Line

    Интерактивный дисплей для конференций

    Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Android достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

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      Интерактивный дисплей для конференций

      современная технология емкостного мультисенсора

      • 55"
      • На базе ОС Android
      • 415 кд/м²
      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      Беспроводная передача изображения на экран и продвинутая совместная работа

      Отображайте до 4 источников на одном экране. Беспроводная передача изображения на экран позволяет одновременно подключать несколько устройств для быстрого переключения между контентом в нужный момент времени. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь дополнительным интерфейсом подключения HDMI для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

      Емкостный сенсор HID с USB Plug & Play

      Емкостный сенсорный экран обеспечивает современный внешний вид дисплея с рамкой всего 1,5 мм! Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 10 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов.

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

      Встроенный режим маркерной доски

      Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.

      Быстрые и удобные видеоконференции

      Готовое к использованию ПО для видеоконференции позволит без труда совершать как одиночные, так и групповые видеозвонки. Просто воспользуйтесь камерой или установите комплект Logitech Meetup для доступа ко всем возможностям ConferenceCam.

      Сертификация Crestron Connected

      Интегрируйте профессиональный дисплей Philips в сеть Crestron для управления в полностью дистанционном режиме с помощью ноутбука, ПК или мобильного устройства. Включайте и отключайте дисплей, управляйте расписанием показа, настраивайте параметры и легко подключайте внешние устройства. Crestron Connected® является быстрым, надежным и безопасным корпоративным решением для управления системой.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        54,64  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        138,78  см
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1300:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        9  мс
        Шаг пикселей
        0,315 (Г) x 0,315 (В) мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Прогрессивное сканирование
        Операционная система
        Android 9

      • Подключения

        Видеовход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • HDMI 2.0 (x4)
        • DVI-I (x1)
        • USB-C
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        Видеовыход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x1)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм для наушников (x2)
        Другие подключения
        • OPS
        • micro SD
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1440 x 1050, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60, 75 Гц
        • 1400 x 1050 ,60, 75 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280x1024, 60,67,75 Гц
        • 1280 x 960, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60, 75 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц, 75 Гц
        • 1280 x 720, 60, 70 Гц
        • 1152 x 900, 66 Гц
        • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
        • 1024x768, 60,70 Гц
        • 960x720, 75 Гц
        • 848 x 480, 60 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 350, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 1080i, 50 Гц
        • 1080i, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 4K x 2K, 50,60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        Форматы UHD
        3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1264,40  миллиметра
        Высота устройства
        735,20  миллиметра
        Глубина устройства
        87,9 мм (глубина с настенным креплением) / 97,8 мм (глубина с подставкой)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        49,78  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        28,94  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,46 мм (глубина с настенным креплением)/ 3,85 (глубина с подставкой)  (дюймы)
        Ширина рамки
        1,50 мм (со всех сторон)
        Вес изделия (фунты)
        72,75  фунта
        Вес продукта
        33  кг
        Крепление VESA
        400 (Г) x 400 (В) мм, M6
        Крепление для специальной подставки
        6*M4*L6(240x150)

      • Комфорт

        Ориентация
        Ландшафтный
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        • DisplayPort
        • RJ45
        Возможность сетевого управления
        • RJ45
        • RS232
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
        Простая установка
        Специальная подставка
        Система энергосбережения DPMS
        Да

      • Питание

        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт
        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Потребляемая мощность (типич.)
        135  Вт
        Потребление (макс.)
        300 Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20 ~ 80 (в рабочем режиме), 5 ~ 95 (хранение)  %
        Высота
        0–3000 м
        Среднее время между отказами
        30 000  часов

      • Звук

        Встроенные АС
        2x20 Вт RMS

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Кабель RS232
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        Аксессуары в комплекте
        • Логотип Philips
        • Ткань для очистки (x1)
        • Кабель DVI - I (1,8 м) x 1
        • Кабель HDMI (3 м)
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        • Винт M2 (x2)
        • Винт M3 (x2)
        • Кабель питания (x3)
        • Кабель шлейфового соединения RS232 (1,8 м
        • Стилус (x2)
        • Кабель USB A – B (3 м)
        • Крышка для USB

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB — воспроизведение видео
        • ASF
        • AVI
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • DAT

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Испанский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Итальянский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • RoHS
        • CB
        • CU
        • ЭМП
        • EPA
        • FCC класса A
        • VCCI
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        MTK5680
        Накопитель
        32 Гб eMMc
        Wi-Fi
        • AP(WC0SR2511-88112BU)
        • STA(WCT5GM2511MT7668AU)
        GPU
        DDR4 4 ГБ
        Карта памяти microSD
        Поддержка до 1 ТБ

      • Интерактивность Multi-touch

        Точки касания
        10 одновременно активных точек касания

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Кабель RS232
      • Краткое руководство пользователя
      • Пульт ДУ и батареи типа AAA

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