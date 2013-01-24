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Signage Solutions Дисплей D-Line

75BDL4550D/00
  • В поисках инноваций В поисках инноваций В поисках инноваций
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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    75BDL4550D/00

    В поисках инноваций

    Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный Wi-Fi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    В поисках инноваций

    Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный Wi-Fi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента

    В поисках инноваций

    Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный Wi-Fi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    В поисках инноваций

    Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный Wi-Fi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента

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      В поисках инноваций

      на базе ОС Android

      • 75"
      • На базе ОС Android
      • 500 кд/м²
      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      CMND: удобное управление дисплеем

      CMND: удобное управление дисплеем

      CMND — это надежная платформа управления дисплеем, которая позволяет обновлять и организовывать контент с помощью функции CMND & Create или изменять настройки с помощью функции CMND & Control. Держите все под контролем с помощью CMND.

      Создавайте и обновляйте контент с помощью CMND & Create

      Создавайте и обновляйте контент с помощью CMND & Create

      Разрабатывайте и создавайте яркий контент с помощью эффективного инструмента CMND & Create. Интерфейс Drag and Drop, загруженные шаблоны и встроенные виджеты позволяют создавать впечатляющий контент, который привлечет внимание ваших клиентов. Поддержка портретного и альбомного режимов.

      Управление настройками нескольких дисплеев с помощью CMND & Control

      Управление настройками нескольких дисплеев с помощью CMND & Control

      CMND & Control обеспечивает централизованное управление несколькими дисплеями. Удаленное отслеживание, настройка дисплея и обновление ПО, а также возможность настройки и конфигурации одновременно нескольких дисплеев, например видеостен или полиэкранных систем, — вам гарантировано максимально удобное управление сетью дисплеев.

      Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

      Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

      Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. С помощью браузера на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Воспользуйтесь удобными функциями отображения контента с разрешением Full HD в портретном или альбомном режиме, потоковой передачи контента в режиме "Картинка-в-картинке" (PiP) или подключите дисплей к Интернету по сети WiFi или с помощью кабеля RJ45 для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android 8 обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

      Контролируйте воспроизведение контента с помощью автоматических экранных снимков

      Воспроизведение контента — важный аспект вашей деятельности. Благодаря автоматическим экранным снимкам вы сможете обеспечить регулярное отображение контента. Снимки выполняются в течение дня и сохраняются на FTP-сервере, где вы можете просмотреть их в любое удобное время.

      Дисплей ADS с широким углом просмотра

      Технология ADS позволит смотреть телевизор с любого угла. Переключатель Advanced Super Dimension позволяет быстрее обрабатывать изображение на экране для плавных переходов, превосходного качества и отменной цветопередачи с углом просмотра до 180°.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        74,5  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        189,3  см
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 120 Гц
        Яркость
        500  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Шаг пикселей
        0,4296 x 0,4296 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Прогрессивное сканирование
        Операционная система
        Android 8.0
        Технология панели
        ADS

      • Подключения

        Видеовход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x3)
        • USB 2.0 (x2)
        Видеовыход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • HDMI 2.0 (x1)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        Другие подключения
        OPS

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
        • 640 x 480, 60 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 2160p, 24, 30, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 50,60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1683,5  миллиметра
        Высота устройства
        961,7  миллиметра
        Глубина устройства
        91,8 (глубина с подставкой) / 69,5 (глубина с настенным креплением)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        66,28  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        37,86  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,61 (глубина с подставкой) / 2,74 (глубина с настенным креплением)  (дюймы)
        Ширина рамки
        14,9 мм (со всех сторон)
        Вес изделия (фунты)
        80,0  фунта
        Вес продукта
        36,3  кг
        Крепление VESA
        600 (Г) x 400 (В) мм, M8

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)
        Ячеечная матрица
        До 15 x 15
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • Проходной вход IR
        • DisplayPort
        • HDMI
        • RS232
        Возможность сетевого управления
        RS232
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости

      • Мощность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт
        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Потребляемая мощность (типич.)
        224  Вт
        Потребление (макс.)
        375 Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        G

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Высота
        0–3000 м
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Относительная влажность (во время работы)
        Относительная влажность 20~80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        Относительная влажность 5~95% (без конденсации)

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель RS232
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        Аксессуары в комплекте
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Логотип Philips (x1)
        • Крышка выключателя AC
        • Крышка для USB (1 шт.)
        • Винты

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB — воспроизведение видео
        • MPEG
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • VP8

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Испанский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Итальянский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • RoHS
        • BSMI
        • CB
        • CCC
        • CU
        • ЭМП
        • EnergyStar 8.0
        • ETL
        • FCC класса A
        • PSB
        • VCCI
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        2 x A53 + 2 x A73
        GPU
        ARM Mali G51
        Память
        3 ГБ DDR
        Карта памяти
        32 Гб eMMc

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель RS232
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
      • Пульт ДУ и батареи типа AAA

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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