Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

86BDL3012T/00
Общая оценка / 5
  • Время интерактивности Время интерактивности Время интерактивности
    -{discount-value}

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    86BDL3012T/00

    Время интерактивности

    Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный UHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 20 точек касания.

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Время интерактивности

    Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный UHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 20 точек касания.

    Время интерактивности

    Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный UHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 20 точек касания.

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Время интерактивности

    Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный UHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 20 точек касания.

    Похожие продукты

    См. все multi-touch-series

      Время интерактивности

      Дисплей Multi-Touch с 20 точками касания.

      • 86"
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      QuadViewer. Воспроизводите на экране сигнал с четырех источников.

      QuadViewer. Воспроизводите на экране сигнал с четырех источников.

      Превратите одиночный профессиональный дисплей Philips в видеостену 2x2 с нулевым межэкранным расстоянием. Подключение четырех независимых источников позволяет вам одновременно воспроизводить несколько видеоканалов. Просто укажите место расположения нужных источников на дисплее. Идеально подходит для комнат управления трансляциями, где важна четкость отображения изображения одновременно с нескольких камер.

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50

      Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        85,6  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        217,4  см
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        410  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Шаг пикселей
        0,4935 x 0,4935 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Прогрессивное сканирование

      • Подключения

        Видеовход
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-D
        • HDMI (x 3)
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • Компонентный (RCA)
        Видеовыход
        DisplayPort
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Цифровой аудиовыход
        • Разъем 3,5 мм
        • Разъем для внешней АС
        • SPDIF
        Другие подключения
        • micro USB
        • OPS
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1024 x 768, 43, 60, 70, 75 Гц
        • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1152 x 900, 66,76 Гц
        • 1280 x 1024, 60, 67, 71, 75, 76 Гц
        • 1280 x 720, 60, 70 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц, 75 Гц
        • 1280 x 800, 60, 75 Гц
        • 1280 x 960, 60, 75 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1400 x 1050 ,60, 75 Гц
        • 1400 x 1050, 60 Гц
        • 1440 x 1050, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60, 75 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 640 x 350, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 848 x 480, 60 Гц
        • 960 x 720, 60, 75 Гц
        Форматы UHD
        • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Гц
        • 4096 x 2160, 24 Гц
        Видеоформаты
        • 1080i, 50 Гц
        • 1080p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 4K x 2K
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1957  миллиметра
        Высота устройства
        1128  миллиметра
        Глубина устройства
        98,4  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        77,04  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        44,40  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,87  (дюймы)
        Ширина рамки
        28,4 мм (сверху/слева/справа/снизу)
        Вес изделия (фунты)
        201,2  фунта
        Вес продукта
        91,26  кг
        Крепление VESA
        600 (Г) x 400 (В) мм, M8
        Крепление для специальной подставки
        100 x 200 мм

      • Комфорт

        Ориентация
        Ландшафтный
        Ячеечная матрица
        До 15 x 15
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Возможность сетевого управления
        • RJ45
        • RS232
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Функции сохранения экрана
        Малая яркость
        Простая установка
        Специальная подставка
        Изображение в изображении
        PIP

      • Мощность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт
        Электропитание
        100–240 В~, 50–60 Гц, 7,5 А
        Потребляемая мощность (типич.)
        317  Вт
        Потребление (макс.)
        471 Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        0–3000 м
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель RS232
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель HDMI
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        • Кабель USB
        Аксессуары в комплекте
        Кабель шлейфового соединения RS232

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • PLS
        • WAV
        • WMA
        USB — воспроизведение видео
        • ISM
        • M2TS
        • M4V
        • Manifest
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPD
        • MPEG
        • MPG
        • MT2
        • MTS
        • TS
        • VOB
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • PNG

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Испанский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Итальянский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • BSMI
        • CB
        • VCCI
        • EAC
        • FCC класс B
        • PSB
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель RS232
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель HDMI
      • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
      • Кабель USB

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии