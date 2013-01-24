Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель VGA
- Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
- Краткое руководство пользователя
Поразите аудиторию
Демонстрируйте свои рекламные материалы и информацию с невероятно четким изображением на этом современном и экологичном LED-дисплее. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для ситуаций, где нет места компромиссам. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поразите аудиторию
Демонстрируйте свои рекламные материалы и информацию с невероятно четким изображением на этом современном и экологичном LED-дисплее. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для ситуаций, где нет места компромиссам. Узнать обо всех преимуществах
Поразите аудиторию
Демонстрируйте свои рекламные материалы и информацию с невероятно четким изображением на этом современном и экологичном LED-дисплее. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для ситуаций, где нет места компромиссам. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поразите аудиторию
Демонстрируйте свои рекламные материалы и информацию с невероятно четким изображением на этом современном и экологичном LED-дисплее. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для ситуаций, где нет места компромиссам. Узнать обо всех преимуществах
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Оцените равномерное рассеяние света благодаря самой современной светодиодной технологии. По краю панели размещены белые светодиоды, которые еще больше усиливают распределение света. Таким образом, значительно снижается энергопотребление, уменьшается выделение тепла и достигается действительно единообразный диапазон цветов.
Оцените удивительно четкое видеоизображение благодаря панели 120 Гц. Даже динамичные сцены фильмов будут четкими не размытыми, что усиливает впечатления от просмотра.
При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.
Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательно этого избежать, особенно в местах круглосуточной работы мониторов.
Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.
Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.
Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.
Этот рекламный дисплей оснащен датчиком температуры для наблюдения за состоянием устройства. В случае превышения температурной нормы автоматически включаются два внутренних кулера, охлаждающих дисплей.
Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.
Создайте видеостену, подключив до 150 экранов через последовательное соединение VGA, и оцените непревзойденное качество изображения. Для установки видеостены не требуется особых усилий и дополнительного оборудования, но при этом она неизменно притягивает взгляды аудитории.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Подключения
Комфорт
Размеры
Условия эксплуатации
Мощность
Звук
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