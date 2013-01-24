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Philips Sonicare PowerUp

Электрическая звуковая зубная щетка

HX3110/00
Sonicare
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Общая оценка / 5
Sonicare
  • Более эффективное удаление налета* Более эффективное удаление налета* Более эффективное удаление налета*
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    Philips Sonicare PowerUp Электрическая звуковая зубная щетка

    HX3110/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Более эффективное удаление налета*

    Электрическая зубная щетка Sonicare так же удобна в использовании, как и обычная зубная щетка, но более эффективно удаляет налет. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare PowerUp Электрическая звуковая зубная щетка

    Более эффективное удаление налета*

    Электрическая зубная щетка Sonicare так же удобна в использовании, как и обычная зубная щетка, но более эффективно удаляет налет. Узнать обо всех преимуществах

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      Более эффективное удаление налета*

      *По сравнению с обычной зубной щеткой

      • 1 режим
      • 1 чистящая насадка
      Технология Sonic

      Технология Sonic

      Совершает больше чистящих движений за 1 день, чем Ваша обычная зубная щетка за месяц. Около 15 000 чистящих движений в минуту.

      Простота использования

      Простота использования

      Тонкая эргономичная ручка обеспечивает удобство использования — как и при использовании обычной зубной щетки.

      Снижает риск возникновения кариеса

      Снижает риск возникновения кариеса

      Ежедневная чистка зубов дважды в день снижает риск возникновения кариеса

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических конструкций (в этом случае чистящая насадка изнашивается быстрее), конструкций для реставрации зубов (пломб, коронок, виниров) и зубодесневых карманов.

      Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

      Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

      Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Привычные чистящие движения — как и при использовании обычной зубной щетки.

      Привычные чистящие движения — как и при использовании обычной зубной щетки.

      Привычные чистящие движения и форма насадки, как у обычной зубной щетки в сочетании с 15 000 чистящих движений в минуту обеспечивают наиболее эффективную чистку.

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

      Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

      Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

      Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки

      • В комплекте

        Щетки
        1 PowerUp
        Насадки
        1 стандартная насадка ProResults
        зарядное устройство
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Зеленая мята

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 15 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Эффективное удаление налета
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Эффект осветления
        Помогает вернуть зубам естественную белизну
        Таймер
        SmarTimer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы батареи
        До 2 недель
        Ручка
        • Изящный эргономичный дизайн
        • Прорезиненная ручка для удобства пользования

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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