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Более эффективное удаление налета*
Электрическая зубная щетка Sonicare так же удобна в использовании, как и обычная зубная щетка, но более эффективно удаляет налет. Узнать обо всех преимуществах
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Более эффективное удаление налета*
Электрическая зубная щетка Sonicare так же удобна в использовании, как и обычная зубная щетка, но более эффективно удаляет налет. Узнать обо всех преимуществах
Совершает больше чистящих движений за 1 день, чем Ваша обычная зубная щетка за месяц. Около 15 000 чистящих движений в минуту.
Тонкая эргономичная ручка обеспечивает удобство использования — как и при использовании обычной зубной щетки.
Ежедневная чистка зубов дважды в день снижает риск возникновения кариеса
Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических конструкций (в этом случае чистящая насадка изнашивается быстрее), конструкций для реставрации зубов (пломб, коронок, виниров) и зубодесневых карманов.
Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой.
Привычные чистящие движения и форма насадки, как у обычной зубной щетки в сочетании с 15 000 чистящих движений в минуту обеспечивают наиболее эффективную чистку.
Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.
Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки
Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.
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