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Philips Sonicare 2 Series plaque control

2 Series борется с налетом

HX6231/01
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Удаляет до 7 раз больше налета* Удаляет до 7 раз больше налета* Удаляет до 7 раз больше налета*
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    Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 Series борется с налетом

    HX6231/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Удаляет до 7 раз больше налета*

    Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 Series борется с налетом

    Удаляет до 7 раз больше налета*

    Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах

    Удаляет до 7 раз больше налета*

    Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 Series борется с налетом

    Удаляет до 7 раз больше налета*

    Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах

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      Удаляет до 7 раз больше налета*

      *По сравнению с обычной зубной щеткой

      • 1 режим
      • 1 чистящая насадка
      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке тонкая чистящая насадка облегчает доступ к задним зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

      Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

      Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

      Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.

      Более эффективное удаление налета, что снижает риск возникновения кариеса

      Более эффективное удаление налета, что снижает риск возникновения кариеса

      Обеспечивает более эффективное удаление налета и удобную чистку задних зубов; ежедневная чистка зубов дважды в день этой зубной щеткой снижает риск возникновения кариеса

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

      Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

      Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Специальный изогнутый кончик упрощает чистку задних зубов.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки

      • В комплекте

        Ручка
        DailyClean 3100 — 1 шт.
        Насадки
        ProResults plaque control — 1 шт.
        зарядное устройство
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Синий

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 31 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет в 7 раз больше налета*
        Польза для здоровья
        Снижает риск возникновения кариеса
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 2 недель

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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