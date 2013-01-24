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Удаляет до 7 раз больше налета*
Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удаляет до 7 раз больше налета*
Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах
Удаляет до 7 раз больше налета*
Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удаляет до 7 раз больше налета*
Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах
Фиксируемая под углом к рукоятке тонкая чистящая насадка облегчает доступ к задним зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.
Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.
Обеспечивает более эффективное удаление налета и удобную чистку задних зубов; ежедневная чистка зубов дважды в день этой зубной щеткой снижает риск возникновения кариеса
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.
Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Специальный изогнутый кончик упрощает чистку задних зубов.
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