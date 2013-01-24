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Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах
Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах
Приложение Philips Sonicare For Kids синхронизируется с детской звуковой зубной щеткой и в игровой форме учит детей правильному уходу за полостью рта. Наставник побуждает ребенка чистить зубы более эффективно и в течение более долгого времени. Каждый сеанс начинается с понятных видеоинструкций. Дети учатся техникам правильной чистки зубов, а приложение отслеживает их прогресс. Это веселый и познавательный процесс, который понравится вашему ребенку, а вы сможете в любой момент проверить, насколько хорошо он справляется с задачей.
Благодаря приложению и зубной щетке Philips Sonicare For Kids дети учатся самостоятельно чистить зубы. Приложение синхронизирует данные с детской звуковой зубной щеткой через Bluetooth, обучая правильной технике чистки и записывая данные каждого сеанса. Дети могут следить за тем, насколько хорошо они чистят зубы, а также получать награды за отличный результат. Это эффективное обучающее приложение: 98 % родителей, принимавших участие в опросе, подтвердили, что дети дольше и лучше чистят зубы. Веселый и увлекательный процесс, в ходе которого дети формируют полезные привычки по уходу за полостью рта.
Наше приложение и зубная щетка Philips Sonicare For Kids превратят чистку зубов в веселый и увлекательный процесс. Главный персонаж приложения — Спаркли, который очень любит чистые зубки. Дети ухаживают за Спаркли и получают инструкции от наставника, которые побуждают их к более долгой и эффективной чистке. После каждого успешного сеанса чистки у Спаркли поднимается настроение, а ребенок получает награду. Ребенок может использовать специальные аксессуары для своего Спаркли или выигрывать для него еду — ведь Спаркли очень любит полезные продукты. Родители могут самостоятельно устанавливать в приложении награды для своего ребенка.
При подключении зубной щетки Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth к приложению функция Quadpacer отслеживает сеансы чистки в режиме реального времени. Фиксируется информация о начале сеанса, перерывах и времени завершения процедуры. Благодаря функции памяти и отсчету времени можно сохранять информацию о чистках (до 20 сеансов), даже если приложение не использовалось. При последующем включении щетки вместе с приложением информация об этих сеансах будет синхронизирована с календарем приложения, а ребенок сможет получить награды за успешные сеансы и следить за своим прогрессом.
Чтобы способствовать тщательной чистке зубов, электрическая зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к приложению и помогает ребенку постепенно увеличивать продолжительность чистки. Таким образом достигается рекомендованное стоматологами время чистки — 2 минуты. При использовании приложения дети повторяют движения за наставником, тщательно очищая каждый участок полости рта. Наставник дает инструкции, побуждая ребенка к более длительной чистке каждой зоны. Когда ребенок увеличит время чистки, он получит награду от Спаркли, который будет очень рад своим чистым зубкам. Это веселый процесс, который поможет научиться правильному уходу за полостью рта.
Дети учатся чистить зубы, а наша звуковая технология выполняет всю остальную работу. Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Чистящие щетинки совершают более 500 движений в секунду - так звуковая технология обеспечивает эффективный результат, по мере того как ребенок осваивает технику ухода за полостью рта. Благодаря этой технологии зубная щетка Philips Sonicare For Kids обеспечивает до 75 % более эффективный результат, чем обычная зубная щетка, — походы к стоматологу станут намного приятнее.
Благодаря забавным наклейкам для ручки щетки дети могут декорировать свою зубную щетку. Ребенок также сможет в любой момент поменять рисунок, выбрав один из восьми сменных дизайнов, которые входят в комплект каждой звуковой зубной щетки. Внешний вид можно изменить не только для зубной щетки, но и для главного героя приложения. С Philips Sonicare For Kids процесс чистки зубов станет максимально веселым и увлекательным.
Зубная щетка предлагает два режима чистки, что гарантирует правильную гигиену полости рта в соответствии с возрастом. Режим бережной чистки предназначен для малышей, а режим интенсивной чистки — для детей постарше.
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена насадками двух размеров, которые разработаны специально для бережной чистки и защиты растущих зубов
Благодаря эргономичной форме дети могут чистить зубы самостоятельно или с родителями. Щетка Philips Sonicare For Kids удобна как для детей, так и для родителей. Ручка выполнена таким образом, что ребенок может крепко держать и перемещать щетку самостоятельно, а родители при необходимости помогают ему. Благодаря устойчивой конструкции можно хранить щетку в вертикальном положении или наносить на нее пасту, положив щетку горизонтально.
Прорезиненная чистящая насадка электрической зубной щетки разработана для защиты растущих зубов
91 % родителей-стоматологов выбирают Philips Sonicare For Kids для своих детей****
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Качество чистки
Удобство использования
Технические характеристики
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