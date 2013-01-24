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Philips Sonicare For Kids

Электрическая звуковая зубная щетка, для клиник

HX6392/02
Sonicare
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Общая оценка / 5
Sonicare
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    Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка, для клиник

    HX6392/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Формируйте у детей полезные привычки

    Новая электрическая зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth® подключается к обучающему приложению, что помогает научить ребенка чистить зубы самостоятельно. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка, для клиник

    Формируйте у детей полезные привычки

    Новая электрическая зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth® подключается к обучающему приложению, что помогает научить ребенка чистить зубы самостоятельно. Узнать обо всех преимуществах

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      Формируйте у детей полезные привычки

      Веселая и эффективная чистка зубов

      • Встроенный Bluetooth®
      • Обучающее приложение
      • 2 чистящие насадки и 8 наклеек
      • 2 режима
      Обучение и отслеживание успехов

      Обучение и отслеживание успехов

      Дети получают подарки для своего друга Спаркли, чтобы он оставался довольным и не болел, а также награды и значки — все это помогает поддерживать их интерес. Отдельная панель управления в приложении позволяет родителям следить за тем, как ребенок справляется с чисткой, а также настраивать сроки обучения и средства поощрения. По результатам опроса 98 % родителей подтвердили, что дети дольше и эффективнее чистят зубы*.

      Личный наставник обучает правильной чистке

      Личный наставник обучает правильной чистке

      Спаркли помогает детям использовать приложение: дети учатся тщательно чистить каждую зону полости рта на его примере.

      Подключение Bluetooth®

      Подключение Bluetooth®

      Благодаря подключению по беспроводной технологии Bluetooth® к мобильному устройству дети могут использовать обучающее приложение во время чистки зубов. Данные о времени чистки передаются с зубной щетки в приложение.

      Запатентованная технология чистки Sonicare

      Запатентованная технология чистки Sonicare

      Динамический поток жидкости проникает в межзубные промежутки и вдоль линии десен, обеспечивая эффективное и бережное очищение.

      KidTimer

      KidTimer

      Продолжительность чистки постепенно увеличивается на протяжении 90 дней. В результате развивается привычка чистить зубы в течение двух минут (в соответствии с рекомендациями стоматологов).**

      Чистящая насадка двух размеров

      Чистящая насадка двух размеров

      Идеальное решение для каждого. Насадки стандартного или компактного размера идеально подходят для детей от 4 лет.

      Два безопасных для ребенка режима

      Два безопасных для ребенка режима

      Оптимальный уровень интенсивности: бережный режим для малышей и режим большей интенсивности для детей старшего возраста.

      Восемь наклеек для передней панели

      Восемь наклеек для передней панели

      С помощью сменных наклеек дети смогут создать свой дизайн зубной щетки.

      KidPacer

      KidPacer

      KidPacer вдохновляет малышей на эффективную чистку зубов в течение двух минут (в соответствии с рекомендациями стоматологов).

      Удобная ручка

      Удобная ручка

      Даже самые маленькие дети могут самостоятельно перемещать щетку.

      Резиновые накладки

      Резиновые накладки

      Дополнительная защита для детских зубов и безопасная бережная чистка.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Режимы энергопотребления
        2

      • В комплекте

        Щетки
        1 щетка Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth
        Насадки
        • 1 стандартная насадка Sonicare for Kids
        • 1 компактная насадка Sonicare for Kids
        зарядное устройство
        1
        Наклейки
        8 индивидуальных наклеек

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Aqua

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        На 75 % эффективнее*
        Польза для здоровья
        Для формирования правильных привычек по уходу за полостью рта
        Таймер
        KidTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 3 недель**
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Дисплей
        Дисплей с подсветкой
        Ручка
        • Прорезиненная ручка для удобства пользования
        • Изящный эргономичный дизайн

      • Совместимость

        Совместимость с ОС iOS
        • iPhone 4S или более поздней версии
        • iPad 3-го или более высокого поколения
        • с операционной системой версии iOS7
        Совместимость с ОС Android
        • Телефоны на базе ОС Android
        • Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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          Отзывы

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          • По сравнению с использованием зубной щетки без приложения
          • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)