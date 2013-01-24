Обучение и отслеживание успехов

Дети получают подарки для своего друга Спаркли, чтобы он оставался довольным и не болел, а также награды и значки — все это помогает поддерживать их интерес. Отдельная панель управления в приложении позволяет родителям следить за тем, как ребенок справляется с чисткой, а также настраивать сроки обучения и средства поощрения. По результатам опроса 98 % родителей подтвердили, что дети дольше и эффективнее чистят зубы*.