Уведомляет о чрезмерном давлении

FlexCare Platinum регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии на зубы ручка щетки слегка вибрирует. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.